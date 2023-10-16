İsrail-Filistin çatışmasında 10. gün | Biden: İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi büyük hata olur

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar 10. gününe girdi. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu. İsrail'de ise can kayıpları 1300'ün üstünde.
İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik planladığı 'kara harekatının', olumsuz hava koşulları nedeniyle birkaç günlüğüne ertelendiği ileri sürüldü. ABD Başkanı Joe Biden'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Biden, katıldığı bir televizyon programında, İsrail'in 'Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata' olacağını belirtti. Biden, "Şu noktada İsrail'in Gazze'yi işgalini destekler misiniz?" sorusuna, "Bunun büyük bir hata olacağını düşünüyorum. Bana göre, Gazze'de olanlar aşırılıkçı Hamas'la ilgili. Tüm Filistin halkını temsil etmiyor. İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi hata olur. Ama girip Hizbullah ve Hamas gibi aşırılıkçıları yok etmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.
'Bu yol, iki devletli çözüm'
Hamas'ın tamamen yok edilmesi gerektiğini ancak Filistin yönetimi ve devleti için bir yol olması gerektiğini belirten Biden, "Bu yol, iki devletli çözümdür ve on yıllardır ABD'nin politikası haline gelmiştir. İsrail'in yanında 5 milyon Filistinliye bağımsız bir devlet oluşturacaktır" diye konuştu.
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