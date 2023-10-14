https://sputniknews.com.tr/20231014/filistin-lideri-abbas-bidena-israilin-insani-hukuka-saygi-gostermesi-cagrisinda-bulundu-1076343036.html

Filistin lideri Abbas, Biden'a İsrail'in insani hukuka saygı göstermesi çağrısında bulundu

Filistin lideri Abbas, Biden'a İsrail'in insani hukuka saygı göstermesi çağrısında bulundu

Filistin ajansı Wafa'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede İsrail'in Gazze Şeridi'nde... 14.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-14T23:49+0300

2023-10-14T23:49+0300

2023-10-14T23:49+0300

mahmud abbas

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joe biden

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israil

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Wafa ajansı, iki lider arasında yapılan telefon görüşmesine atıfla Abbas’ın ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmede İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki uluslararası insancıl hukuka uyması çağrısında bulundu ve İsrail’in bombalamalarının durdurulması gerektiğini vurguladı.Haberde, “Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgede barış ve güvenliğin ancak uluslararası kararlara dayanan iki devletli çözümün hayata geçirilmesiyle sağlanabileceğini vurguladı, Filistin tarafının bu hedefe yönelik çalışma istekliliğini dile getirdi, tüm saldırıların durdurulması, ayrıca Gazze Şeridi'nde olup bitenlerle ilgili olarak uluslararası insani hukuka saygı duyulması gerektiğini ifade etti” denildi.Abbas’ın ayrıca ‘Gazze Şeridi'nde acil insani koridorların açılması, oradaki vatandaşlara temel malzeme ve ilaçların sağlanması, su, elektrik ve yakıt ulaştırılmasının yanı sıra Gazze Şeridi'nden nüfusu taşıma politikasından tamamen vazgeçilmesi gerektiğinin altını çizdiğine’ dikkat çekilen haberde, Filistin liderinin ayrıca Batı Şeria'daki Filistin kasabaları, köyleri ve mülteci kamplarına yönelik saldırıların yanı sıra, durumun tırmanmasına neden olan Mescid-i Aksa'ya yönelik aşırılık yanlısı saldırılara da son verilmesi çağrısında bulunduğu vurgulandı.Filistin lideri aynı zamanda ‘sivil mahkumların serbest bırakılması çağrısında bulunarak, her iki taraftaki sivilleri öldürme veya kötü muamele uygulamalarını reddettiğini’ teyit etti.

https://sputniknews.com.tr/20231014/abbasin-danismani-abd-israilin-gazzedeki-eylemlerini-etkileme-cagrimiza-yanit-vermedi-1076342186.html

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