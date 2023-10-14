https://sputniknews.com.tr/20231014/abbasin-danismani-abd-israilin-gazzedeki-eylemlerini-etkileme-cagrimiza-yanit-vermedi-1076342186.html
Abbas’ın danışmanı: ABD, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini etkileme çağrımıza yanıt vermedi
Abbas’ın danışmanı: ABD, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini etkileme çağrımıza yanıt vermedi
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın danışmanı Mahmud el-Habaş, ABD’nin Filistin liderinin İsrail'i etkileme çağrılarına yanıt vermediğine dikkat çekerek... 14.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-14T22:33+0300
2023-10-14T22:33+0300
2023-10-14T22:33+0300
dünya
mahmud abbas
joe biden
abd
israil-filistin
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Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın din işlerinden sorumlu danışmanı El-Habbaş, Sputnik’e demecinde ABD'nin, Abbas'ın İsrail'i Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıyı durdurması konusunda etkileme yönündeki çağrılarına hala yanıt vermediğini söyledi.El-Habbaş'a göre Mahmud Abbas, Ürdün Kralı II. Abdullah ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Amman'da yaptığı görüşmelerde, bu aşamada asıl görevin İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırganlığını durdurmak olduğunu vurguladı.Abbas’ın, Ürdün Kralı II. Abdullah ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmelerinde, bu aşamada asıl görevin İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırganlığını durdurmak olduğunu vurguladığını aktaran El-Habbaş, Filistin liderinin ayrıca Ramallah'ın ‘Filistinliler ile İsrailliler arasındaki uzun yıllar süren mücadeleye nihai bir son vermenin yanı sıra bu çatışmaya barışçıl, siyasi bir çözüm istediğini’ belirttiğini ifade etti.El-Habbaş, “Açıkçası Amerikan tarafından (Abbas'ın çağrılarına) henüz olumlu bir yanıt gelmedi. Bu saldırganlığın devam etmesi konusunda en büyük sorumluluğu Amerikan tarafı taşıyor, zira İsrail'i her türlü siyasi ve askeri araçla sınırsız olarak destekliyor. Bu saldırganlığın üzerini örtüyor. Bunu çok iyi anlıyor ve biliyoruz, buna rağmen kapıları kapatmıyoruz, açık tutuyoruz” diye konuştu.El-Habaş, Filistin liderinin ‘en kısa zamanda ABD Başkanı Biden ile bir telefon görüşmesi yapacağını’ ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231014/yunanistan-basbakani-israile-destegini-yineledi-1076336243.html
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mahmud abbas, joe biden, abd, israil-filistin
mahmud abbas, joe biden, abd, israil-filistin
Abbas’ın danışmanı: ABD, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini etkileme çağrımıza yanıt vermedi
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın danışmanı Mahmud el-Habaş, ABD’nin Filistin liderinin İsrail'i etkileme çağrılarına yanıt vermediğine dikkat çekerek, Filistin liderinin ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi yapacağını belirtti.
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın din işlerinden sorumlu danışmanı El-Habbaş, Sputnik’e demecinde ABD'nin, Abbas'ın İsrail'i Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıyı durdurması konusunda etkileme yönündeki çağrılarına hala yanıt vermediğini söyledi.
El-Habbaş'a göre Mahmud Abbas, Ürdün Kralı II. Abdullah ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Amman'da yaptığı görüşmelerde, bu aşamada asıl görevin İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırganlığını durdurmak olduğunu vurguladı.
Abbas’ın, Ürdün Kralı II. Abdullah ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmelerinde, bu aşamada asıl görevin İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırganlığını durdurmak olduğunu vurguladığını aktaran El-Habbaş, Filistin liderinin ayrıca Ramallah'ın ‘Filistinliler ile İsrailliler arasındaki uzun yıllar süren mücadeleye nihai bir son vermenin yanı sıra bu çatışmaya barışçıl, siyasi bir çözüm istediğini’ belirttiğini ifade etti.
El-Habbaş, “Açıkçası Amerikan tarafından (Abbas'ın çağrılarına) henüz olumlu bir yanıt gelmedi. Bu saldırganlığın devam etmesi konusunda en büyük sorumluluğu Amerikan tarafı taşıyor, zira İsrail'i her türlü siyasi ve askeri araçla sınırsız olarak destekliyor. Bu saldırganlığın üzerini örtüyor. Bunu çok iyi anlıyor ve biliyoruz, buna rağmen kapıları kapatmıyoruz, açık tutuyoruz” diye konuştu.
El-Habaş, Filistin liderinin ‘en kısa zamanda ABD Başkanı Biden ile bir telefon görüşmesi yapacağını’ ifade etti.