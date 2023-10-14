https://sputniknews.com.tr/20231014/abbasin-danismani-abd-israilin-gazzedeki-eylemlerini-etkileme-cagrimiza-yanit-vermedi-1076342186.html

Abbas’ın danışmanı: ABD, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini etkileme çağrımıza yanıt vermedi

Abbas’ın danışmanı: ABD, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini etkileme çağrımıza yanıt vermedi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın danışmanı Mahmud el-Habaş, ABD’nin Filistin liderinin İsrail'i etkileme çağrılarına yanıt vermediğine dikkat çekerek... 14.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-14T22:33+0300

2023-10-14T22:33+0300

2023-10-14T22:33+0300

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joe biden

abd

israil-filistin

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Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın din işlerinden sorumlu danışmanı El-Habbaş, Sputnik’e demecinde ABD'nin, Abbas'ın İsrail'i Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıyı durdurması konusunda etkileme yönündeki çağrılarına hala yanıt vermediğini söyledi.El-Habbaş'a göre Mahmud Abbas, Ürdün Kralı II. Abdullah ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Amman'da yaptığı görüşmelerde, bu aşamada asıl görevin İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırganlığını durdurmak olduğunu vurguladı.Abbas’ın, Ürdün Kralı II. Abdullah ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmelerinde, bu aşamada asıl görevin İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırganlığını durdurmak olduğunu vurguladığını aktaran El-Habbaş, Filistin liderinin ayrıca Ramallah'ın ‘Filistinliler ile İsrailliler arasındaki uzun yıllar süren mücadeleye nihai bir son vermenin yanı sıra bu çatışmaya barışçıl, siyasi bir çözüm istediğini’ belirttiğini ifade etti.El-Habbaş, “Açıkçası Amerikan tarafından (Abbas'ın çağrılarına) henüz olumlu bir yanıt gelmedi. Bu saldırganlığın devam etmesi konusunda en büyük sorumluluğu Amerikan tarafı taşıyor, zira İsrail'i her türlü siyasi ve askeri araçla sınırsız olarak destekliyor. Bu saldırganlığın üzerini örtüyor. Bunu çok iyi anlıyor ve biliyoruz, buna rağmen kapıları kapatmıyoruz, açık tutuyoruz” diye konuştu.El-Habaş, Filistin liderinin ‘en kısa zamanda ABD Başkanı Biden ile bir telefon görüşmesi yapacağını’ ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20231014/yunanistan-basbakani-israile-destegini-yineledi-1076336243.html

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