https://sputniknews.com.tr/20231218/israil-ordusunun-gazzeye-duzenledigi-saldirilarda-en-az-100-kisi-yasamini-yitirdi-1078561163.html

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 100 kişi yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 100 kişi yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin öldürüldüğü, 20'den fazla kişinin yaralandığı... 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T09:21+0300

2023-12-18T09:21+0300

2023-12-18T09:21+0300

israil- filistin çatışması

israil

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gazze

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Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'ndeki sağlık yetkilileri, İsrail ordusunun Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin öyaşamını yitirdiği, 20'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.Sağlık yetkilileri en az 100 kişinin de enkaz altında olduğunu kaydetti.İşgal uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus şehrinin kuzey bölgelerine şiddetli hava saldırılarının yanı sıra şehrin farklı bölgelerini ağır top atışlarıyla hedef alması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.Ayrıca Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde şiddetli patlamaların meydana geldiği belirtilirken olayda ölen ve yaralananların olup olmadığı konusunda henüz bilgi edinilemedi.İsrail, Gazze'deki çatışmalarda 4 askerinin daha öldüğünü duyurduİsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 4 askerin daha öldüğünü, bir askerin de ağır yaralandığını açıkladı.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 14 Aralık'ta Gazze Şeridi'nin güneyinde ağır yaralanan Maglan Birliğinden astsubay üstçavuş Urija Bayer'in (20) öldüğü belirtildi.Duvdevan Birliğinden astsubay üstçavuş Liav Aloush (21) ile astsubay başçavuş Etan Naeh'in (26) Gazze Şeridi'nin güneyinde öldüğü kaydedilen açıklamada, aynı birlikten bir askerin de ağır yaralandığı aktarıldı.Açıklamada, İstihkam Taburu Yaholom Birliğinden astsubay başçavuş Tal Filiba'nın (23) da Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda öldüğü ifade edildi.7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 126'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 458'e yükseldi.

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