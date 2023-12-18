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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231218/israil-ordusunun-gazzeye-duzenledigi-saldirilarda-en-az-100-kisi-yasamini-yitirdi-1078561163.html
İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 100 kişi yaşamını yitirdi
İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 100 kişi yaşamını yitirdi
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin öldürüldüğü, 20'den fazla kişinin yaralandığı... 18.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-18T09:21+0300
2023-12-18T09:21+0300
israil- filistin çatışması
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'ndeki sağlık yetkilileri, İsrail ordusunun Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin öyaşamını yitirdiği, 20'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.Sağlık yetkilileri en az 100 kişinin de enkaz altında olduğunu kaydetti.İşgal uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus şehrinin kuzey bölgelerine şiddetli hava saldırılarının yanı sıra şehrin farklı bölgelerini ağır top atışlarıyla hedef alması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.Ayrıca Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde şiddetli patlamaların meydana geldiği belirtilirken olayda ölen ve yaralananların olup olmadığı konusunda henüz bilgi edinilemedi.İsrail, Gazze'deki çatışmalarda 4 askerinin daha öldüğünü duyurduİsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 4 askerin daha öldüğünü, bir askerin de ağır yaralandığını açıkladı.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 14 Aralık'ta Gazze Şeridi'nin güneyinde ağır yaralanan Maglan Birliğinden astsubay üstçavuş Urija Bayer'in (20) öldüğü belirtildi.Duvdevan Birliğinden astsubay üstçavuş Liav Aloush (21) ile astsubay başçavuş Etan Naeh'in (26) Gazze Şeridi'nin güneyinde öldüğü kaydedilen açıklamada, aynı birlikten bir askerin de ağır yaralandığı aktarıldı.Açıklamada, İstihkam Taburu Yaholom Birliğinden astsubay başçavuş Tal Filiba'nın (23) da Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda öldüğü ifade edildi.7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 126'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 458'e yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20231217/israil-hamasin-tunellerini-durdurmak-icin-yerin-altina-duvar-ormeyi-planliyor-1078553424.html
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İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 100 kişi yaşamını yitirdi

09:21 18.12.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZİsrail ordusu Gazze saldırı Filistin
İsrail ordusu Gazze saldırı Filistin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin öldürüldüğü, 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'ndeki sağlık yetkilileri, İsrail ordusunun Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin öyaşamını yitirdiği, 20'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.
Sağlık yetkilileri en az 100 kişinin de enkaz altında olduğunu kaydetti.
İşgal uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus şehrinin kuzey bölgelerine şiddetli hava saldırılarının yanı sıra şehrin farklı bölgelerini ağır top atışlarıyla hedef alması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.
Ayrıca Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde şiddetli patlamaların meydana geldiği belirtilirken olayda ölen ve yaralananların olup olmadığı konusunda henüz bilgi edinilemedi.

İsrail, Gazze'deki çatışmalarda 4 askerinin daha öldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 4 askerin daha öldüğünü, bir askerin de ağır yaralandığını açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 14 Aralık'ta Gazze Şeridi'nin güneyinde ağır yaralanan Maglan Birliğinden astsubay üstçavuş Urija Bayer'in (20) öldüğü belirtildi.
Duvdevan Birliğinden astsubay üstçavuş Liav Aloush (21) ile astsubay başçavuş Etan Naeh'in (26) Gazze Şeridi'nin güneyinde öldüğü kaydedilen açıklamada, aynı birlikten bir askerin de ağır yaralandığı aktarıldı.
Açıklamada, İstihkam Taburu Yaholom Birliğinden astsubay başçavuş Tal Filiba'nın (23) da Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda öldüğü ifade edildi.
7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 126'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 458'e yükseldi.
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