https://sputniknews.com.tr/20231019/israil-cumhurbaskanindan-rishi-sunaka-bbc-tepkisi-1076506297.html

İsrail Cumhurbaşkanı, Rishi Sunak'a İngiliz medyasını şikayet etti: 'Gerçekleri çarpıtıyor'

İsrail Cumhurbaşkanı, Rishi Sunak'a İngiliz medyasını şikayet etti: 'Gerçekleri çarpıtıyor'

İsrail Cumhurbaşbakanı Herzog, İngiltere Başbakanı Sunak ile yaptığı görüşmede, BBC'yi 'gerçeklerin çarpıtılması' konusunda eleştirdi. 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T16:15+0300

2023-10-19T16:15+0300

2023-10-19T16:31+0300

dünya

rishi sunak

ingiltere

isaac herzog

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

hamas

bbc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/13/1076506596_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_7bf31a6008b48fbfd79eb0dfc0c50919.jpg

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile yaptığı görüşmede BBC'ye yüklenerek "bu trajediyle ilgili objektif ya da objektif olmayan habercilik konusunu gündeme getirmek istediğini" söyledi.Cumhurbaşkanı Herzog açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Herzog’un Sunak’a "Bunun korkunç bir terör örgütü olduğunu anlamaları için başka ne görmeleri gerekiyor?" diye sorduğunu da belirtildi.Sunak’ın Herzog’a verdiği yanıtta ise, "Biz bunu, kötü bir terör örgütü olan Hamas tarafından gerçekleştirilen bir terör eylemi olarak adlandırmalıyız" dediği ifade edildi.İsrail'in ülkede güvenliği yeniden tesis etmesine atıfta bulunan Sunak, "Bunu yapmaya sadece hakkınız yok, bunu yapmakla yükümlüsünüz" açıklamasında bulundu.İngiliz Başbakan ayrıca "insani erişim ihtiyacını" gündeme getirerek Filistinlilerin "Hamas'ın yaptıklarının kurbanı olduğunu" ifade etti..

https://sputniknews.com.tr/20231019/israile-giden-ingiltere-basbakani-sunak-sizinle-birlikte-uzuluyorum-1076501305.html

ingiltere

israil

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rishi sunak, ingiltere, isaac herzog, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, bbc