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İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf: Filistinli mültecileri kabul etmeye hazırız
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İsrail Cumhurbaşkanı, Rishi Sunak'a İngiliz medyasını şikayet etti: 'Gerçekleri çarpıtıyor'
İsrail Cumhurbaşkanı, Rishi Sunak'a İngiliz medyasını şikayet etti: 'Gerçekleri çarpıtıyor'
İsrail Cumhurbaşbakanı Herzog, İngiltere Başbakanı Sunak ile yaptığı görüşmede, BBC'yi 'gerçeklerin çarpıtılması' konusunda eleştirdi. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T16:15+0300
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile yaptığı görüşmede BBC'ye yüklenerek "bu trajediyle ilgili objektif ya da objektif olmayan habercilik konusunu gündeme getirmek istediğini" söyledi.Cumhurbaşkanı Herzog açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Herzog’un Sunak’a "Bunun korkunç bir terör örgütü olduğunu anlamaları için başka ne görmeleri gerekiyor?" diye sorduğunu da belirtildi.Sunak’ın Herzog’a verdiği yanıtta ise, "Biz bunu, kötü bir terör örgütü olan Hamas tarafından gerçekleştirilen bir terör eylemi olarak adlandırmalıyız" dediği ifade edildi.İsrail'in ülkede güvenliği yeniden tesis etmesine atıfta bulunan Sunak, "Bunu yapmaya sadece hakkınız yok, bunu yapmakla yükümlüsünüz" açıklamasında bulundu.İngiliz Başbakan ayrıca "insani erişim ihtiyacını" gündeme getirerek Filistinlilerin "Hamas'ın yaptıklarının kurbanı olduğunu" ifade etti..
https://sputniknews.com.tr/20231019/israile-giden-ingiltere-basbakani-sunak-sizinle-birlikte-uzuluyorum-1076501305.html
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İsrail Cumhurbaşkanı, Rishi Sunak'a İngiliz medyasını şikayet etti: 'Gerçekleri çarpıtıyor'

16:15 19.10.2023 (güncellendi: 16:31 19.10.2023)
© AAİngiltere Başbakanı Rishi Sunak İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
© AA
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İsrail Cumhurbaşbakanı Herzog, İngiltere Başbakanı Sunak ile yaptığı görüşmede, BBC'yi 'gerçeklerin çarpıtılması' konusunda eleştirdi.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile yaptığı görüşmede BBC'ye yüklenerek "bu trajediyle ilgili objektif ya da objektif olmayan habercilik konusunu gündeme getirmek istediğini" söyledi.
Cumhurbaşkanı Herzog açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

BBC'nin Hamas'ı tanımlama şeklinin gerçeklerin çarpıtılması olduğunu düşünüyoruz. Dünyanın en kötü terör örgütlerinden biriyle karşı karşıyayız. Sizin ve bizimki gibi modern demokrasilerde buna müdahale edemeyeceğinizi biliyorum ancak BBC'nin belli bir bağlantısı olduğu ve tüm dünyada İngiltere olarak bilindiği için, bir düzeltme yapılması ve Hamas'ın bir terör örgütü olarak tanımlanması için bir tepki olması gerekiyor.

Herzog’un Sunak’a "Bunun korkunç bir terör örgütü olduğunu anlamaları için başka ne görmeleri gerekiyor?" diye sorduğunu da belirtildi.
Sunak’ın Herzog’a verdiği yanıtta ise, "Biz bunu, kötü bir terör örgütü olan Hamas tarafından gerçekleştirilen bir terör eylemi olarak adlandırmalıyız" dediği ifade edildi.
İsrail'in ülkede güvenliği yeniden tesis etmesine atıfta bulunan Sunak, "Bunu yapmaya sadece hakkınız yok, bunu yapmakla yükümlüsünüz" açıklamasında bulundu.
İngiliz Başbakan ayrıca "insani erişim ihtiyacını" gündeme getirerek Filistinlilerin "Hamas'ın yaptıklarının kurbanı olduğunu" ifade etti..
Rishi Sunak ABD'de - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
DÜNYA
İsrail'e giden İngiltere Başbakanı Sunak: Sizinle birlikte üzülüyorum
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