https://sputniknews.com.tr/20231019/israile-giden-ingiltere-basbakani-sunak-sizinle-birlikte-uzuluyorum-1076501305.html
İsrail'e giden İngiltere Başbakanı Sunak: Sizinle birlikte üzülüyorum
İsrail'e giden İngiltere Başbakanı Sunak: Sizinle birlikte üzülüyorum
İngiltere Başbakanı Sunak, İsrail ziyaretine ilişkin ilk açıklamasında, 'terörizm kötülüğüne karşı' İsrail'in yanında olduğunu söyledi. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T11:44+0300
2023-10-19T11:44+0300
2023-10-19T11:44+0300
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, şiddetin tırmanmasından kaçınılması çağrısında bulunarak İsrail ile 'dayanışmayı ifade etmek' üzere İsrail'e gitti.X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada Sunak, “Ben acı içindeki bir ulus olan İsrail'deyim. Sizinle birlikte üzülüyorum ve terörizm denen şeytana karşı yanınızda duruyorum. Bugün ve daima" dedi.Rishi Sunak, mevkidaşı Benjamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmelerde bulunmak üzere Perşembe sabahı Ben Gurion havaalanına indi. Rishi Sunak’ın ziyarete ilişkin ilk açıklaması ise şu oldu: Sunak'ın, ziyaretin bir parçası olarak Ortadoğu liderlerini, İsrail-Filistin çatışmasında halihazırda 'çok fazla canın kaybedildiğini' söyleyeceği ve 'daha fazla gerilimden kaçınmaya' davet edeceği açıklandı.
https://sputniknews.com.tr/20231019/abd-disisleri-bakanliginda-ust-duzey-israil-istifasi-1076494424.html
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İsrail'e giden İngiltere Başbakanı Sunak: Sizinle birlikte üzülüyorum
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İngiltere Başbakanı Sunak, İsrail ziyaretine ilişkin ilk açıklamasında, 'terörizm kötülüğüne karşı' İsrail'in yanında olduğunu söyledi.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, şiddetin tırmanmasından kaçınılması çağrısında bulunarak İsrail ile 'dayanışmayı ifade etmek' üzere İsrail'e gitti.
X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada Sunak, “Ben acı içindeki bir ulus olan İsrail'deyim. Sizinle birlikte üzülüyorum ve terörizm denen şeytana karşı yanınızda duruyorum. Bugün ve daima" dedi.
Rishi Sunak, mevkidaşı Benjamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmelerde bulunmak üzere Perşembe sabahı Ben Gurion havaalanına indi. Rishi Sunak’ın ziyarete ilişkin ilk açıklaması ise şu oldu:
“Her şeyden önce İsrail halkıyla dayanışmamı ifade etmek için buradayım. Tarif edilemez, korkunç bir terör saldırısına maruz kaldılar ve bilmenizi isterim ki Birleşik Krallık ve ben İsrail’in yanındayız."
Sunak'ın, ziyaretin bir parçası olarak Ortadoğu liderlerini, İsrail-Filistin çatışmasında halihazırda 'çok fazla canın kaybedildiğini' söyleyeceği ve 'daha fazla gerilimden kaçınmaya' davet edeceği açıklandı.