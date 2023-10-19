İsrail'e giden İngiltere Başbakanı Sunak: Sizinle birlikte üzülüyorum

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsrail, Gazze'deki El-Ehli hastanesine saldırdı
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Prof. Dr. Dinçşahin: "Netanyahu, Amerikan seçimleri için bir risk"
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sinir sıkışmasının sebepleri ve sonuçları
14:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:31
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:32
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
İsrail, Batı'yı 160 yıl geriye götürdü
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:03
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231019/israile-giden-ingiltere-basbakani-sunak-sizinle-birlikte-uzuluyorum-1076501305.html
İsrail'e giden İngiltere Başbakanı Sunak: Sizinle birlikte üzülüyorum
İsrail'e giden İngiltere Başbakanı Sunak: Sizinle birlikte üzülüyorum
İngiltere Başbakanı Sunak, İsrail ziyaretine ilişkin ilk açıklamasında, 'terörizm kötülüğüne karşı' İsrail'in yanında olduğunu söyledi. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T11:44+0300
2023-10-19T11:44+0300
dünya
sunak
rishi sunak
ingiltere
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072161881_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_f100800db1cfbb195b88bc6cd9c1425b.jpg
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, şiddetin tırmanmasından kaçınılması çağrısında bulunarak İsrail ile 'dayanışmayı ifade etmek' üzere İsrail'e gitti.X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada Sunak, “Ben acı içindeki bir ulus olan İsrail'deyim. Sizinle birlikte üzülüyorum ve terörizm denen şeytana karşı yanınızda duruyorum. Bugün ve daima" dedi.Rishi Sunak, mevkidaşı Benjamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmelerde bulunmak üzere Perşembe sabahı Ben Gurion havaalanına indi. Rishi Sunak’ın ziyarete ilişkin ilk açıklaması ise şu oldu: Sunak'ın, ziyaretin bir parçası olarak Ortadoğu liderlerini, İsrail-Filistin çatışmasında halihazırda 'çok fazla canın kaybedildiğini' söyleyeceği ve 'daha fazla gerilimden kaçınmaya' davet edeceği açıklandı.
https://sputniknews.com.tr/20231019/abd-disisleri-bakanliginda-ust-duzey-israil-istifasi-1076494424.html
ingiltere
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072161881_0:0:1065:799_1920x0_80_0_0_26cb3a2e3dbd580984248bbea052507c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sunak, rishi sunak, ingiltere, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, çatışma
sunak, rishi sunak, ingiltere, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, çatışma

İsrail'e giden İngiltere Başbakanı Sunak: Sizinle birlikte üzülüyorum

11:44 19.10.2023
© AFP 2023 / KEVIN LAMARQUERishi Sunak ABD'de
Rishi Sunak ABD'de - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
© AFP 2023 / KEVIN LAMARQUE
Abone olTelegram
İngiltere Başbakanı Sunak, İsrail ziyaretine ilişkin ilk açıklamasında, 'terörizm kötülüğüne karşı' İsrail'in yanında olduğunu söyledi.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, şiddetin tırmanmasından kaçınılması çağrısında bulunarak İsrail ile 'dayanışmayı ifade etmek' üzere İsrail'e gitti.
X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada Sunak, “Ben acı içindeki bir ulus olan İsrail'deyim. Sizinle birlikte üzülüyorum ve terörizm denen şeytana karşı yanınızda duruyorum. Bugün ve daima" dedi.
Rishi Sunak, mevkidaşı Benjamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmelerde bulunmak üzere Perşembe sabahı Ben Gurion havaalanına indi. Rishi Sunak’ın ziyarete ilişkin ilk açıklaması ise şu oldu:
“Her şeyden önce İsrail halkıyla dayanışmamı ifade etmek için buradayım. Tarif edilemez, korkunç bir terör saldırısına maruz kaldılar ve bilmenizi isterim ki Birleşik Krallık ve ben İsrail’in yanındayız."
Sunak'ın, ziyaretin bir parçası olarak Ortadoğu liderlerini, İsrail-Filistin çatışmasında halihazırda 'çok fazla canın kaybedildiğini' söyleyeceği ve 'daha fazla gerilimden kaçınmaya' davet edeceği açıklandı.
İsrail saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
DÜNYA
ABD Dışişleri Bakanlığı'nda üst düzey 'İsrail' istifası
08:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала