https://sputniknews.com.tr/20231214/irandan-abdye-uyari-olaganustu-sorunlarla-karsilasirsiniz-1078458190.html
İran'dan ABD'ye uyarı: 'Olağanüstü sorunlarla karşılaşırsınız'
İran'dan ABD'ye uyarı: 'Olağanüstü sorunlarla karşılaşırsınız'
İran Savunma Bakanı Aştiyani ABD'nin Kızıldeniz'de deniz gücü oluşturması halinde 'olağanüstü' sorunlarla karşılaşacağı uyarısında bulundu. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T12:47+0300
2023-12-14T12:47+0300
2023-12-14T12:47+0300
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iran devrim muhafızları
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kızıldeniz
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İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, Amerika'nın Kızıldeniz'de 40 ülkenin katılımıyla uluslararası bir deniz gücü oluşturma çabasına yanıt olarak, ABD destekli çok uluslu görev gücünün 'olağanüstü sorunlarla' karşılaşacağı uyarısında bulundu.ABD geçen hafta Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılarının ardından bir görev gücü kurmak için diğer ülkelerle görüşmeler yaptığını açıklamıştıBu hususa ilişkin yaptığı değerlendirmede Aştiyani, "Eğer böyle mantıksız bir hamle yaparlarsa, olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalacaklar. Kimse bizim hakim olduğumuz bir bölgede böyle bir hamle yapamaz" dedi.Aştiyani, ABD destekli bir Kızıldeniz görev gücünün kurulmasına karşılık olarak İran'ın ne gibi önlemler almaya hazır olduğunu belirtmedi.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan geçen hafta gazetecilere yaptığı açıklamada Washington'un Kızıldeniz'de gemilerin güvenli geçişini sağlamak için bir deniz görev gücü oluşturulması konusunda 'diğer ülkelerle' görüşmeler yaptığını söylemiş ancak daha fazla ayrıntı vermemişti.
https://sputniknews.com.tr/20210106/israil-husi-tehdidine-karsi-kizildeniz-kiyisina-demir-kubbe-yerlestirdi-1043524940.html
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iran, iran devrim muhafızları, iran savunma bakanlığı, kızıldeniz, abd, jake sullivan
iran, iran devrim muhafızları, iran savunma bakanlığı, kızıldeniz, abd, jake sullivan
İran'dan ABD'ye uyarı: 'Olağanüstü sorunlarla karşılaşırsınız'
İran Savunma Bakanı Aştiyani ABD'nin Kızıldeniz'de deniz gücü oluşturması halinde 'olağanüstü' sorunlarla karşılaşacağı uyarısında bulundu.
İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, Amerika'nın Kızıldeniz'de 40 ülkenin katılımıyla uluslararası bir deniz gücü oluşturma çabasına yanıt olarak, ABD destekli çok uluslu görev gücünün 'olağanüstü sorunlarla' karşılaşacağı uyarısında bulundu.
ABD geçen hafta Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılarının ardından bir görev gücü kurmak için diğer ülkelerle görüşmeler yaptığını açıklamıştı
Bu hususa ilişkin yaptığı değerlendirmede Aştiyani, "Eğer böyle mantıksız bir hamle yaparlarsa, olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalacaklar. Kimse bizim hakim olduğumuz bir bölgede böyle bir hamle yapamaz" dedi.
Aştiyani, ABD destekli bir Kızıldeniz görev gücünün kurulmasına karşılık olarak İran'ın ne gibi önlemler almaya hazır olduğunu belirtmedi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan geçen hafta gazetecilere yaptığı açıklamada Washington'un Kızıldeniz'de gemilerin güvenli geçişini sağlamak için bir deniz görev gücü oluşturulması konusunda 'diğer ülkelerle' görüşmeler yaptığını söylemiş ancak daha fazla ayrıntı vermemişti.