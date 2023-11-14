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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231114/hamas-hizbullahin-kirmizi-cizgisini-acikladi-1077373692.html
Hamas, Hizbullah'ın 'kırmızı çizgisini' açıkladı
Hamas, Hizbullah'ın 'kırmızı çizgisini' açıkladı
Hamas'ın üst düzey bir sözcüsü, Hizbullah'ın İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaya ancak Filistinli grubun Gazze'de tamamen ortadan kaldırılması halinde... 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T10:17+0300
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israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil ordusu
israil ordusu (idf)
hamas
hamas
hamas hareketi
filistin
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Pazartesi günü konuşan NBC televizyonuna konuşan Hamas'ın Beyrut'taki temsilcisi Ahmed Abdül Hadi, Hizbullah'ın henüz 'savaşa girmeye hazır' olmadığını ve ancak 'Hamas'ın tamamen yenilmesi halinde' İsrail'e karşı operasyonları tırmandıracağını söyledi. Habere göre Hadi, "Şimdi zamanı değil. Hizbullah için kırmızı çizgi Gazze'deki direnişin tamamen yok edilmesi olacaktır" açıklamasında bulundu. İsrail birlikleri son haftalarda İsrail-Lübnan sınırında Hizbullah savaşçılarıyla birkaç kez çatışmaya girerken, örgütün ikinci adamı Naim Kasım çatışmaların sadece 'Gazze üzerindeki baskıyı azaltmak için' olduğunu söyledi. Diğer üst düzey yetkililer ise Hizbullah'ın daha fazla müdahil olmak için 'kırmızı çizgisinin' ne olabileceğini söylemeyi reddederek tepkilerinin İsrail'in eylemlerine bağlı olacağını belirttiler.Ancak Cumartesi günü konuşan Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah, örgütün faaliyetlerini 'artırdığını' öne sürerek İsrail'le olan cephesindeki operasyonlarda bir gelişme olduğunu söyledi. Nasrallah, "Operasyonların sayısında, hedeflerin büyüklüğünde ve sayısında niceliksel bir iyileşme ve silahların türünde bir artış oldu" dedi. 'Gazze'de ne yapıyorsak Beyrut'ta da aynısını yapmasını biliriz'İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail güçlerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırması halinde 'vahim bir hata' olacağı uyarısında bulundu ve son çatışmalarda yaklaşık 80 örgüt militanını öldürdüğünü iddia etti. Hafta sonu İsrail askerlerini ziyaret eden Savunma Bakanı Yoav Gallant, 'Hizbullah'ın Lübnan'ı gerçekleşmesi muhtemel bir savaşa sürüklediğini' belirterek, "Eğer bu tür hatalar yaparsa, bunun bedelini ödeyecek olanlar öncelikle Lübnan vatandaşlarıdır. Biz Gazze'de ne yapıyorsak Beyrut'ta da onu yapmasını biliriz." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231113/israil-cumhurbaskani-herzog-gazzede-bir-cocugun-odasinda-mein-kampf-kitabini-bulduk--1077358275.html
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Hamas, Hizbullah'ın 'kırmızı çizgisini' açıkladı

10:17 14.11.2023
© AFP 2023 / ANWAR AMROLübnanlı Şii örgüt Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail'e karşı sınırötesi operasyon da simüle eden askeri tatbikatta
Lübnanlı Şii örgüt Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail'e karşı sınırötesi operasyon da simüle eden askeri tatbikatta - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2023
© AFP 2023 / ANWAR AMRO
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Hamas'ın üst düzey bir sözcüsü, Hizbullah'ın İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaya ancak Filistinli grubun Gazze'de tamamen ortadan kaldırılması halinde müdahil olacağını söyledi.
Pazartesi günü konuşan NBC televizyonuna konuşan Hamas'ın Beyrut'taki temsilcisi Ahmed Abdül Hadi, Hizbullah'ın henüz 'savaşa girmeye hazır' olmadığını ve ancak 'Hamas'ın tamamen yenilmesi halinde' İsrail'e karşı operasyonları tırmandıracağını söyledi.
Habere göre Hadi, "Şimdi zamanı değil. Hizbullah için kırmızı çizgi Gazze'deki direnişin tamamen yok edilmesi olacaktır" açıklamasında bulundu. İsrail birlikleri son haftalarda İsrail-Lübnan sınırında Hizbullah savaşçılarıyla birkaç kez çatışmaya girerken, örgütün ikinci adamı Naim Kasım çatışmaların sadece 'Gazze üzerindeki baskıyı azaltmak için' olduğunu söyledi. Diğer üst düzey yetkililer ise Hizbullah'ın daha fazla müdahil olmak için 'kırmızı çizgisinin' ne olabileceğini söylemeyi reddederek tepkilerinin İsrail'in eylemlerine bağlı olacağını belirttiler.
Ancak Cumartesi günü konuşan Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah, örgütün faaliyetlerini 'artırdığını' öne sürerek İsrail'le olan cephesindeki operasyonlarda bir gelişme olduğunu söyledi. Nasrallah, "Operasyonların sayısında, hedeflerin büyüklüğünde ve sayısında niceliksel bir iyileşme ve silahların türünde bir artış oldu" dedi.

'Gazze'de ne yapıyorsak Beyrut'ta da aynısını yapmasını biliriz'

İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail güçlerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırması halinde 'vahim bir hata' olacağı uyarısında bulundu ve son çatışmalarda yaklaşık 80 örgüt militanını öldürdüğünü iddia etti.
Hafta sonu İsrail askerlerini ziyaret eden Savunma Bakanı Yoav Gallant, 'Hizbullah'ın Lübnan'ı gerçekleşmesi muhtemel bir savaşa sürüklediğini' belirterek, "Eğer bu tür hatalar yaparsa, bunun bedelini ödeyecek olanlar öncelikle Lübnan vatandaşlarıdır. Biz Gazze'de ne yapıyorsak Beyrut'ta da onu yapmasını biliriz." ifadelerini kullandı.
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