https://sputniknews.com.tr/20231114/hamas-hizbullahin-kirmizi-cizgisini-acikladi-1077373692.html

Hamas, Hizbullah'ın 'kırmızı çizgisini' açıkladı

Hamas, Hizbullah'ın 'kırmızı çizgisini' açıkladı

Hamas'ın üst düzey bir sözcüsü, Hizbullah'ın İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaya ancak Filistinli grubun Gazze'de tamamen ortadan kaldırılması halinde... 14.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-14T10:17+0300

2023-11-14T10:17+0300

2023-11-14T10:17+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

israil ordusu

israil ordusu (idf)

hamas

hamas

hamas hareketi

filistin

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Pazartesi günü konuşan NBC televizyonuna konuşan Hamas'ın Beyrut'taki temsilcisi Ahmed Abdül Hadi, Hizbullah'ın henüz 'savaşa girmeye hazır' olmadığını ve ancak 'Hamas'ın tamamen yenilmesi halinde' İsrail'e karşı operasyonları tırmandıracağını söyledi. Habere göre Hadi, "Şimdi zamanı değil. Hizbullah için kırmızı çizgi Gazze'deki direnişin tamamen yok edilmesi olacaktır" açıklamasında bulundu. İsrail birlikleri son haftalarda İsrail-Lübnan sınırında Hizbullah savaşçılarıyla birkaç kez çatışmaya girerken, örgütün ikinci adamı Naim Kasım çatışmaların sadece 'Gazze üzerindeki baskıyı azaltmak için' olduğunu söyledi. Diğer üst düzey yetkililer ise Hizbullah'ın daha fazla müdahil olmak için 'kırmızı çizgisinin' ne olabileceğini söylemeyi reddederek tepkilerinin İsrail'in eylemlerine bağlı olacağını belirttiler.Ancak Cumartesi günü konuşan Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah, örgütün faaliyetlerini 'artırdığını' öne sürerek İsrail'le olan cephesindeki operasyonlarda bir gelişme olduğunu söyledi. Nasrallah, "Operasyonların sayısında, hedeflerin büyüklüğünde ve sayısında niceliksel bir iyileşme ve silahların türünde bir artış oldu" dedi. 'Gazze'de ne yapıyorsak Beyrut'ta da aynısını yapmasını biliriz'İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail güçlerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırması halinde 'vahim bir hata' olacağı uyarısında bulundu ve son çatışmalarda yaklaşık 80 örgüt militanını öldürdüğünü iddia etti. Hafta sonu İsrail askerlerini ziyaret eden Savunma Bakanı Yoav Gallant, 'Hizbullah'ın Lübnan'ı gerçekleşmesi muhtemel bir savaşa sürüklediğini' belirterek, "Eğer bu tür hatalar yaparsa, bunun bedelini ödeyecek olanlar öncelikle Lübnan vatandaşlarıdır. Biz Gazze'de ne yapıyorsak Beyrut'ta da onu yapmasını biliriz." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231113/israil-cumhurbaskani-herzog-gazzede-bir-cocugun-odasinda-mein-kampf-kitabini-bulduk--1077358275.html

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