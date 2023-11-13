https://sputniknews.com.tr/20231113/israil-cumhurbaskani-herzog-gazzede-bir-cocugun-odasinda-mein-kampf-kitabini-bulduk--1077358275.html
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Gazze'de bir çocuğun odasında 'Mein Kampf' kitabını bulduk
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Gazze'de bir çocuğun odasında 'Mein Kampf' kitabını bulduk
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Adolf Hitler'in Nazi manifestosunun bir Hamas savaşçısının cesedinde bulunduğunu iddia etti. 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T20:06+0300
2023-11-13T20:06+0300
2023-11-13T20:06+0300
israil- filistin çatışması
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyinde bir çocuğun yatak odasında saklanan bir Hamas savaşçısının cesedinin üzerinde Adolf Hitler'in 'Kavgam' adlı kitabının Arapça çevirisini bulduğunu iddia etti. Hitler'in kitabını elinde tutan Herzog, Hitler'in kitabını okuyan Hamas militanının 'evi patlayıcı laboratuara' dönüştürdüğünü söyledi. Hamas militanının kitapta notlar aldığını söyleyen Cumhurbaşkanı, "Hatta kitapta işaretlemeler yapılmış. Yahudiler nasıl öldürülür, nasıl katledir ve nasıl yakılır, bunları not almış ve Adolf Hitler'i anlamaya çalışmış" ifadesini kullandı. Herzog'un ofisi daha sonra bahsedilen kitap hakkında fotoğraflar yayınladı. Filistinli çocuklara 'sürekli bu tarz konular öğretildiğini' vurgulayan Herzog, Gazze'deki eğitim sisteminin nefret üzerine bir eğitim verdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı, "Gazze'deki okullarda öğretilen bilgiler nefret, önyargı, küfür ve İsraille ilgili yalanlarla dolu. Hatta okullar Işid literatürü ve Hitler'in kitaplarını okutuyorlar. Bunun yanında el bombası ve füzelerle ilgili birçok bilgilendirme yapılıyor" dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca, İsrail'in 'barışçıl çözüm' için mümkün olan tüm yolları kullanarak 'Filistinlilere istedikleri her şeyi verdiğini' ve karşılığında sadece 'terör' aldığını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231111/erdogan-olaganustu-islam-zirvesinde-konusuyor-1077293521.html
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Gazze'de bir çocuğun odasında 'Mein Kampf' kitabını bulduk
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Adolf Hitler'in Nazi manifestosunun bir Hamas savaşçısının cesedinde bulunduğunu iddia etti.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyinde bir çocuğun yatak odasında saklanan bir Hamas savaşçısının cesedinin üzerinde Adolf Hitler'in 'Kavgam' adlı kitabının Arapça çevirisini bulduğunu iddia etti. Hitler'in kitabını elinde tutan Herzog, Hitler'in kitabını okuyan Hamas militanının 'evi patlayıcı laboratuara' dönüştürdüğünü söyledi.
Hamas militanının kitapta notlar aldığını söyleyen Cumhurbaşkanı, "Hatta kitapta işaretlemeler yapılmış. Yahudiler nasıl öldürülür, nasıl katledir ve nasıl yakılır, bunları not almış ve Adolf Hitler'i anlamaya çalışmış" ifadesini kullandı. Herzog'un ofisi daha sonra bahsedilen kitap hakkında fotoğraflar yayınladı.
Filistinli çocuklara 'sürekli bu tarz konular öğretildiğini' vurgulayan Herzog, Gazze'deki eğitim sisteminin nefret üzerine bir eğitim verdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı, "Gazze'deki okullarda öğretilen bilgiler nefret, önyargı, küfür ve İsraille ilgili yalanlarla dolu. Hatta okullar Işid literatürü ve Hitler'in kitaplarını okutuyorlar. Bunun yanında el bombası ve füzelerle ilgili birçok bilgilendirme yapılıyor" dedi.
Cumhurbaşkanı ayrıca, İsrail'in 'barışçıl çözüm' için mümkün olan tüm yolları kullanarak 'Filistinlilere istedikleri her şeyi verdiğini' ve karşılığında sadece 'terör' aldığını söyledi.