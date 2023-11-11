https://sputniknews.com.tr/20231111/erdogan-olaganustu-islam-zirvesinde-konusuyor-1077293521.html
Erdoğan: Batı'nın şımarık çocuğu gibi davranan İsrail Devleti verdiği zararı tazmin etmek zorunda
Erdoğan: Batı'nın şımarık çocuğu gibi davranan İsrail Devleti verdiği zararı tazmin etmek zorunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'nde konuşuyor. Erdoğan, "Gazze'de benzeri görülmemiş bir... 11.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-11T14:59+0300
2023-11-11T14:59+0300
2023-11-11T15:50+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
islam zirvesi konferansı
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israil-filistin
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israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen ‘8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'’nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsan hak ve hürriyetlerini dilinden düşürmeyen Batılı ülkelerin Filistin'de süregelen katliamlar karşısında sessizliğe bürünmeleri utanç vericidir. Hastanelerin, okulların, mülteci kamplarının bombalandığı, sivillerin katledildiği, tarihte eşi benzeri görülmemiş barbarlıkla karşı karşıyayız. Zulüm karşısında susanlar da en az zalimler kadar akan kana ortaktır. Batı'nın şımarık çocuğu gibi davranan İsrail Devleti verdiği zararı tazmin etmek zorunda. Batı'nın tavrı acizlik, korkaklıktır. 36 gündür doğrudan siviller hedef alınıyor" dedi ve devam etti:'İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bir fon kurulması gerek'
https://sputniknews.com.tr/20231111/islam-birligi-teskilati-ve-arap-birligi-olaganustu-toplantisinda-liderler-konusuyor--1077292422.html
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recep tayyip erdoğan, islam zirvesi konferansı, türkiye, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, fon, suudi arabistan
recep tayyip erdoğan, islam zirvesi konferansı, türkiye, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, fon, suudi arabistan
Erdoğan: Batı'nın şımarık çocuğu gibi davranan İsrail Devleti verdiği zararı tazmin etmek zorunda
14:59 11.11.2023 (güncellendi: 15:50 11.11.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'nde konuşuyor. Erdoğan, "Gazze'de benzeri görülmemiş bir barbarlık var. Batı'nın tavrı acizlik, korkaklıktır. 36 gündür doğrudan siviller hedef alınıyor." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen ‘8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'’nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsan hak ve hürriyetlerini dilinden düşürmeyen Batılı ülkelerin Filistin'de süregelen katliamlar karşısında sessizliğe bürünmeleri utanç vericidir. Hastanelerin, okulların, mülteci kamplarının bombalandığı, sivillerin katledildiği, tarihte eşi benzeri görülmemiş barbarlıkla karşı karşıyayız. Zulüm karşısında susanlar da en az zalimler kadar akan kana ortaktır. Batı'nın şımarık çocuğu gibi davranan İsrail Devleti verdiği zararı tazmin etmek zorunda. Batı'nın tavrı acizlik, korkaklıktır. 36 gündür doğrudan siviller hedef alınıyor" dedi ve devam etti:
'İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bir fon kurulması gerek'
"Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması için İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bir fon kurulması gerektiğine inanıyoruz. Hastaneler başta olmak üzere acil ihtiyaç içindeki yerlere akaryakıt ulaştırılması hayati önemdedir. Zulüm karşısında susanlar da en az zalimler kadar akan kana ortaktır."