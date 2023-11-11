https://sputniknews.com.tr/20231111/erdogan-olaganustu-islam-zirvesinde-konusuyor-1077293521.html

Erdoğan: Batı'nın şımarık çocuğu gibi davranan İsrail Devleti verdiği zararı tazmin etmek zorunda

Erdoğan: Batı'nın şımarık çocuğu gibi davranan İsrail Devleti verdiği zararı tazmin etmek zorunda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'nde konuşuyor. Erdoğan, "Gazze'de benzeri görülmemiş bir... 11.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-11T14:59+0300

2023-11-11T14:59+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen ‘8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'’nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsan hak ve hürriyetlerini dilinden düşürmeyen Batılı ülkelerin Filistin'de süregelen katliamlar karşısında sessizliğe bürünmeleri utanç vericidir. Hastanelerin, okulların, mülteci kamplarının bombalandığı, sivillerin katledildiği, tarihte eşi benzeri görülmemiş barbarlıkla karşı karşıyayız. Zulüm karşısında susanlar da en az zalimler kadar akan kana ortaktır. Batı'nın şımarık çocuğu gibi davranan İsrail Devleti verdiği zararı tazmin etmek zorunda. Batı'nın tavrı acizlik, korkaklıktır. 36 gündür doğrudan siviller hedef alınıyor" dedi ve devam etti:'İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bir fon kurulması gerek'

https://sputniknews.com.tr/20231111/islam-birligi-teskilati-ve-arap-birligi-olaganustu-toplantisinda-liderler-konusuyor--1077292422.html

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