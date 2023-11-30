https://sputniknews.com.tr/20231130/6-takas-filistinli-30-kadin-ve-cocuk-israil-hapishanesinden-serbest-birakildi-1077949528.html
6. esir takası gerçekleşti: Filistinli 30 kadın ve çocuk, İsrail hapishanesinden serbest bırakıldı
6. esir takası gerçekleşti: Filistinli 30 kadın ve çocuk, İsrail hapishanesinden serbest bırakıldı
Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanesinden Filistinli 30 kadın ve çocuk serbest bırakıldı. 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T13:11+0300
2023-11-30T13:11+0300
2023-11-30T13:11+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
esir takası
hamas
israil ordusu
israil ordusu (idf)
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Hamas ile Tel Aviv arasındaki 6. esir takası kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 10 İsrailli kadın ve çocuk esirin gece salıverilmesinin ardından gözler, taraflar arasındaki mutabakat gereği İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ofer Askeri Hapishanesi'nden serbest bırakılacak Filistinli kadın ve çocuk esirlere çevrilmişti.Filistinli 14 kadın ve 16 çocuğun yer aldığı, işgal altındaki Batı Şeria'dakileri taşıyan Kızılhaç konvoyu gece geç saatlerde Ofer Askeri Hapishanesi'nden ayrıldı.Kızılhaç Konvoyu, İsrail ordusunun Filistin beldesine baskını ve çıkan olaylar nedeniyle gece geç saatlerde İsrail ordusunun kontrolünden ayrılabildi.Serbest kalanların arasında İsrail askerlerinin 7 Ekim'den sonra gözaltına aldığı 'Filistinli cesur kız' Ahed Temimi'nin de olduğu bildirildi.Filistinli esirleri taşıyan, Filistin bayrakları ve Hamas flamalarıyla onlarca Filistinlinin eşliğinde ilerleyen konvoy, Ramallah'a ulaştı.Ateşkes anlaşması kapsamında toplam 70 İsrailli serbest bırakıldı. İsrail hapishanelerinde tutulan 210 Filistinli de özgürlüğüne kavuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231130/gazzede-ateskes-sona-erdi-1077936512.html
israil
gazze
gazze şeridi
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, esir takası, hamas, israil ordusu, israil ordusu (idf)
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, esir takası, hamas, israil ordusu, israil ordusu (idf)
6. esir takası gerçekleşti: Filistinli 30 kadın ve çocuk, İsrail hapishanesinden serbest bırakıldı
Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanesinden Filistinli 30 kadın ve çocuk serbest bırakıldı.
Hamas ile Tel Aviv arasındaki 6. esir takası kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 10 İsrailli kadın ve çocuk esirin gece salıverilmesinin ardından gözler, taraflar arasındaki mutabakat gereği İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ofer Askeri Hapishanesi'nden serbest bırakılacak Filistinli kadın ve çocuk esirlere çevrilmişti.
Filistinli 14 kadın ve 16 çocuğun yer aldığı, işgal altındaki Batı Şeria'dakileri taşıyan Kızılhaç konvoyu gece geç saatlerde Ofer Askeri Hapishanesi'nden ayrıldı.
Kızılhaç Konvoyu, İsrail ordusunun Filistin beldesine baskını ve çıkan olaylar nedeniyle gece geç saatlerde İsrail ordusunun kontrolünden ayrılabildi.
Serbest kalanların arasında İsrail askerlerinin 7 Ekim'den sonra gözaltına aldığı 'Filistinli cesur kız' Ahed Temimi'nin de olduğu bildirildi.
Filistinli esirleri taşıyan, Filistin bayrakları ve Hamas flamalarıyla onlarca Filistinlinin eşliğinde ilerleyen konvoy, Ramallah'a ulaştı.
Ateşkes anlaşması kapsamında toplam 70 İsrailli serbest bırakıldı. İsrail hapishanelerinde tutulan 210 Filistinli de özgürlüğüne kavuştu.