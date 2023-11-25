CANLI | İsrail, Hamas tarafından serbest bırakılacak 13 kişinin listesini aldı

İsrail ile Hamas arasındaki dört günlük ateşkes Cuma sabahı yerel saatle 7.00'de başladı. Anlaşma, çatışmaların geçici olarak durdurulmasını ve 150 Filistinli mahkum karşılığında 50 İsrailli rehinenin serbest bırakılmasını içeriyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi serbest bırakılacak mahkumların listesini dört günlük ateşkes anlaşmasının ikinci günü olan 25 Kasım'da aldı. Daha önce 39 Filistinli mahkum ve 13 İsrailli rehine takasın bir parçası olarak evlerine dönmüştü.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi son durum raporunda, Cuma günkü ateşkesin yürürlüğe girmesinden önceki saatlerde Gazze'nin bazı bölgelerinin 7 Ekim'de İsrail Savunma Kuvvetler ile Hamas silahlı çatışmasının başlamasından bu yana en ağır İsrail topçu bombardımanına, tank ateşine ve asker hareketlerine maruz kaldığını söyledi.