https://sputniknews.com.tr/20231126/fransiz-avukat-devers-turk-basinin-israilin-beyaz-fosfor-kullandigini-kanitlamadabuyukroluvar-1077792132.html

Fransız avukat Devers: 'Türk basının İsrail'in beyaz fosfor kullandığını kanıtlamada büyük rolü var'

Fransız avukat Devers: 'Türk basının İsrail'in beyaz fosfor kullandığını kanıtlamada büyük rolü var'

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) Filistinlileri temsil eden Fransız avukat Gilles Devers, Türk basınının çektiği fotoğraflarla İsrail'in Gazze'de beyaz... 26.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-26T12:31+0300

2023-11-26T12:31+0300

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Ülkenin başkenti Paris'in banliyösü Stains kentinde, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve soykırım suçu işlediğine dair yüzlerce avukatın bir araya gelerek 9 Kasım'da UCM'ye sunduğu şikayet dilekçeleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, UCM'de Filistinli mağdurları temsil eden ve şikayet dilekçelerini sunan Fransız avukat Devers, Stains Belediye Başkanı Azzedine Taibi'nin yanı sıra çok sayıda avukat katıldı.Devers, burada yaptığı konuşmada Gazze'de yaşananlara tepki vermek için yola çıktıklarını belirtti.Fransız avukat, kamuoyunun önde gelen yetkililerinin bölgede olup biten karşısında sessizliğe bürünmelerini ve Filistin halkına karşı yapılan bu saldırıya göz yummalarını eleştirdi.'Bu dünyadaki diğer insanlar gibi yaşamak istiyorum sadece'Devers, bir sabah bir Filistinli gencin kendisine, "Bu gece evim bombalandı, babamı, annemi, erkek ve kız kardeşlerimi kaybettim. Tek kaldım. Evimiz yıkıldı. Gidecek yerim, karnımı doyuracak bir şeyim yok. Bu dünyadaki diğer insanlar gibi yaşamak istiyorum sadece." yazılı elektronik posta gönderdiğini ifade etti.Devers, İsrail ordusunun Gazze'de fosfor kullanımına ilişki dosyayı da UCM savcılığına ileteceğini aktararak, basının bu konuda çok iyi belgeler sunduğunu kaydetti.Türk basınının çektiği fotoğraflarla İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor bombası kullandığını kanıtlamada büyük rolünün olduğunu belirten Devers, "Bunda Türk basınının büyük rolü var. Beyaz fosforun uygunsuz kullanımına ilişkin açık fotoğraflarımız var." ifadesini kullandı.Devers, Gazze'de soykırım yaşandığını savunarak, bölgeye 4 günde, Amerikan ordusunun Afganistan'da bir yılda kullandığı kadar bomba atıldığını belirtti.

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