https://sputniknews.com.tr/20231125/hamas-esir-takasini-erteledi-mutabakat-maddelerine-israil-uyana-kadar-1077785115.html

Hamas esir takasını erteledi: 'Mutabakat maddelerine İsrail uyana kadar'

Hamas esir takasını erteledi: 'Mutabakat maddelerine İsrail uyana kadar'

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardım TIR'larının girişiyle ilgili mutabakat... 25.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-25T20:49+0300

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hamas

israil- filistin çatışması

esir

esir takası

israil

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Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Kassam Tugayları, varılan mutabakata göre ikinci gün serbest bırakılacak İsrailli esirlerin ülkelerine gönderilmesini Tel Aviv'in anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle erteledi.Açıklamada, "İsrail, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardımların girişiyle ilgili mutabakata uyana kadar ikinci gün çıkacak esirlerin serbest bırakılmasını erteledik" ifadeleri yer aldı.Söz konusu açıklama, Hamas'a yakın Aksa Radyosu'nun "Kassam Tugayları'nın, esir takası anlaşmasına göre serbest bırakılacak İsrailli esirleri Gazze'de Uluslararası Kızılhaç Örgütü yetkililerine teslim etmeye başladığını açıkladığı" yönündeki haberinin ardından geldi.İsrail'deki Kanal12 televizyonu, gün içinde İsrailli yetkililerden esir takasının işlemesine ilişkin teknik problemler olduğunu aktarmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231125/canli--israil-hamas-tarafindan-serbest-birakilacak-13-kisinin-listesini-aldi-1077766256.html

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hamas, esir, esir takası, israil