https://sputniknews.com.tr/20231102/bm-gazzedeki-turk-filistin-dostluk-hastanesinin-yakiti-bitti-1076999379.html

BM: Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin yakıtı bitti

BM: Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin yakıtı bitti

BM İnsani Yardım Ofisi Gazze'de bulunan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin yakıtının bitmesi sebebiyle çoğu faaliyetini durdurduğunu açıkladı. 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T17:31+0300

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israil- filistin çatışması

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

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israil ordusu (idf)

birleşmiş milletler (bm)

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birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha)

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BM İnsani Yardım Ofisi Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin yakıtının bittiğini ve çoğu faaliyetin durduğunu duyurdu.BM İnsani Yardım Ofisi, Gazze kentindeki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin yakıtının bittiğini ve faaliyetlerinin çoğunu durdurmak zorunda kaldığını belirterek 70 kanser hastasının ciddi hayati risk altında olduğunu bildirdi.Yardım Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Yine Gazze kentinde bulunan El Ehli Hastanesi'nin de bombardımana maruz kaldığı bildirildi. Hastane Şifa Hastanesi'nin doğum koğuşunu bünyesine katmış ve onun yerini almıştı, bu koğuş şu anda yaralıları tedavi etmek için kullanılıyor" cümlelerine yer verildi.Halihazırda Gazze'deki 35 yataklı kapasiteye sahip hastaneden 14'ünün çalışmadığı belirtiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231031/turk-filistin-dostluk-hastanesi-muduru-durum-cok-tehlikeli-dunyanin-mudahale-etmesi-gerekiyor-1076911453.html

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