https://sputniknews.com.tr/20231203/israil-basini-idf-operasyondan-sonra-gazzeye-asker-konuslandirmayacak-1078023730.html

İsrail basını: IDF, operasyondan sonra Gazze'ye asker konuşlandırmayacak

İsrail basını: IDF, operasyondan sonra Gazze'ye asker konuşlandırmayacak

The Times of Israel gazetesi, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF), Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunun tamamlanmasının ardından buraya asker yerleştirmeyi... 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T10:37+0300

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israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

abd

benyamin netanyahu

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güvenlik

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Gazetenin ismi açıklanmayan bir İsrailli yetkiliye atıfta bulunduğu haberinde, İsrail ordusunun Gazze’ye asker konuşlandırmayı düşünmediği iddia edilirken, ancak sınır yakınında bir tampon bölge oluşturacağına kesin gözüyle bakıldığının da altı çizildi.Gazeteye konuşan İsrailli yetkili, “IDF, Hamas'ın askeri güçlerini buranın yakınında yoğunlaştırıp İsrail'i yeniden şaşırtmaması için Gazze Şeridi sınırında belirli bir güvenlik tampon bölgesi oluşturulmasını tartışıyor” ifadelerini kullandı.Kaynak, açıklamasının devamında, bunun zorunlu bir ‘güvenlik önlemi’ olduğuna dikkat çekerken, “Ancak hiçbir şekilde siyasi bir adım değil. Gazze Şeridi'nde ve sınıra komşu bölgede kalmayı planlamıyoruz” diye konuştu.Gazetenin vurguladığı gibi İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ziyareti sırasında bu planları ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20231202/iran-israilin-yeni-saldirilarini-yorumladi-abdnin-yesil-isigi-ile-basladi-1078010521.html

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, abd, benyamin netanyahu, hamas, güvenlik