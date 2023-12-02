https://sputniknews.com.tr/20231202/iran-israilin-yeni-saldirilarini-yorumladi-abdnin-yesil-isigi-ile-basladi-1078010521.html
İran, İsrail'in yeni saldırılarını yorumladı: 'ABD'nin yeşil ışığı ile başladı'
İran, İsrail'in yeni saldırılarını yorumladı: 'ABD'nin yeşil ışığı ile başladı'
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kanaani, Amerika'nın Gazze Şeridi'ndeki soykırıma yaktığı yeşil ışığın Washington için bir başka büyük ahlaki skandal olduğunu... 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T15:19+0300
2023-12-02T15:19+0300
2023-12-02T15:19+0300
israil- filistin çatışması
iran
iran dışişleri bakanlığı
hüseyin emir abdullahiyan
israil
israil-filistin
abd
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, "Siyonistlerin Amerika'nın yeşil ışığıyla gerçekleştirdiği soykırım operasyonları Washington için bir başka büyük ahlaki skandaldır" değerlendirmesinde bulundu.Kanaani, sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada, "İşgalci varlığın 7 gün süren ateşkesi sona erdirmesinin ardından Siyonist oluşumun Gazze'ye yönelik 24 saatlik vahşi askeri saldırılarında 200'e yakın şehit ve 600'e yakın yaralı var. Bu saldırılar Amerika'nın yeşil ışığı ile yeniden başlatıldı" dedi.Bu saldırıların Amerika'nın yeşil ışığı ile başladığını ifade eden Kanaani, bu suçun Amerika'nın insan hakları hususundaki gerçek yüzünü dünya karşısında gözler önüne serdiğini vurguladı.İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne karşı savaşı yeniden başlatmasını "bu sahte varlığın uluslararası taleplere ve dünya kamuoyuna kayıtsızlığının" bir göstergesi olarak değerlendirdi.Abdullahiyan, Ummanlı mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde, 'İsrail'in Gazze'ye karşı işlediği suçları durdurmak için tüm İslam ülkelerinin çabalarını iki katına çıkarmanın gerektiğini' vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231201/iran-heyeti-cop28-iklim-zirvesini-terk-etti-1077984533.html
iran
israil
filistin
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iran, iran dışişleri bakanlığı, hüseyin emir abdullahiyan, israil, israil-filistin, abd, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi
iran, iran dışişleri bakanlığı, hüseyin emir abdullahiyan, israil, israil-filistin, abd, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi
İran, İsrail'in yeni saldırılarını yorumladı: 'ABD'nin yeşil ışığı ile başladı'
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kanaani, Amerika'nın Gazze Şeridi'ndeki soykırıma yaktığı yeşil ışığın Washington için bir başka büyük ahlaki skandal olduğunu belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, "Siyonistlerin Amerika'nın yeşil ışığıyla gerçekleştirdiği soykırım operasyonları Washington için bir başka büyük ahlaki skandaldır" değerlendirmesinde bulundu.
Kanaani, sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada, "İşgalci varlığın 7 gün süren ateşkesi sona erdirmesinin ardından Siyonist oluşumun Gazze'ye yönelik 24 saatlik vahşi askeri saldırılarında 200'e yakın şehit ve 600'e yakın yaralı var. Bu saldırılar Amerika'nın yeşil ışığı ile yeniden başlatıldı" dedi.
Bu saldırıların Amerika'nın yeşil ışığı ile başladığını ifade eden Kanaani, bu suçun Amerika'nın insan hakları hususundaki gerçek yüzünü dünya karşısında gözler önüne serdiğini vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne karşı savaşı yeniden başlatmasını "bu sahte varlığın uluslararası taleplere ve dünya kamuoyuna kayıtsızlığının" bir göstergesi olarak değerlendirdi.
Abdullahiyan, Ummanlı mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde, 'İsrail'in Gazze'ye karşı işlediği suçları durdurmak için tüm İslam ülkelerinin çabalarını iki katına çıkarmanın gerektiğini' vurguladı.