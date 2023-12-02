https://sputniknews.com.tr/20231202/iran-israilin-yeni-saldirilarini-yorumladi-abdnin-yesil-isigi-ile-basladi-1078010521.html

İran, İsrail'in yeni saldırılarını yorumladı: 'ABD'nin yeşil ışığı ile başladı'

İran, İsrail'in yeni saldırılarını yorumladı: 'ABD'nin yeşil ışığı ile başladı'

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kanaani, Amerika'nın Gazze Şeridi'ndeki soykırıma yaktığı yeşil ışığın Washington için bir başka büyük ahlaki skandal olduğunu... 02.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-02T15:19+0300

2023-12-02T15:19+0300

2023-12-02T15:19+0300

israil- filistin çatışması

iran

iran dışişleri bakanlığı

hüseyin emir abdullahiyan

israil

israil-filistin

abd

filistin

israil-filistin sorunu

gazze

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, "Siyonistlerin Amerika'nın yeşil ışığıyla gerçekleştirdiği soykırım operasyonları Washington için bir başka büyük ahlaki skandaldır" değerlendirmesinde bulundu.Kanaani, sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada, "İşgalci varlığın 7 gün süren ateşkesi sona erdirmesinin ardından Siyonist oluşumun Gazze'ye yönelik 24 saatlik vahşi askeri saldırılarında 200'e yakın şehit ve 600'e yakın yaralı var. Bu saldırılar Amerika'nın yeşil ışığı ile yeniden başlatıldı" dedi.Bu saldırıların Amerika'nın yeşil ışığı ile başladığını ifade eden Kanaani, bu suçun Amerika'nın insan hakları hususundaki gerçek yüzünü dünya karşısında gözler önüne serdiğini vurguladı.İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne karşı savaşı yeniden başlatmasını "bu sahte varlığın uluslararası taleplere ve dünya kamuoyuna kayıtsızlığının" bir göstergesi olarak değerlendirdi.Abdullahiyan, Ummanlı mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde, 'İsrail'in Gazze'ye karşı işlediği suçları durdurmak için tüm İslam ülkelerinin çabalarını iki katına çıkarmanın gerektiğini' vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231201/iran-heyeti-cop28-iklim-zirvesini-terk-etti-1077984533.html

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israil

filistin

gazze

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iran, iran dışişleri bakanlığı, hüseyin emir abdullahiyan, israil, israil-filistin, abd, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi