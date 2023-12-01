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SON DAKİKA | İran heyeti, İsrail'in katılımı nedeniyle COP28 İklim Zirvesi'ni terk etti
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231201/iran-heyeti-cop28-iklim-zirvesini-terk-etti-1077984533.html
İran heyeti, İsrail'in katılımı nedeniyle COP28 İklim Zirvesi'ni terk etti
İran heyeti, İsrail'in katılımı nedeniyle COP28 İklim Zirvesi'ni terk etti
Dubai’de düzenlenen COP28 İklim Zirvesi'ne İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un katılmasını gerekçe gösteren İran heyeti, zirveyi terk etme kararı aldı. 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T12:56+0300
2023-12-01T12:57+0300
israil- filistin çatışması
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Birleşik Arap Emirliği’nin Dubai kentinde düzenlenen COP28 İklim Zirvesi için İran’ı temsilen bulunan İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mahrabiyan heyetiyle birlikte zirveyi terk etme kararı aldı. COP28 İklim Zirvesi'nden ayrılmalarına ilişkin açıklama yapan Ekber Mahrabiyan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un zirveye katılması nedeniyle terk etme kararı aldıklarını söyledi. Ekber Mahrabiyan, “İran olarak Siyonist İsrail rejiminin zirvede bulunmasını iklim değişikliği sorununu ele alan toplantının hedefleri ile çeliştiğine inanıyoruz. Ve buna tepki olarak zirveyi terk etme kararı aldık” ifadelerini kullandı.Bu yıl 28.'si düzenlenen ve 12 Aralık’a kadar sürecek olan konferansın ana gündeminde 2015 yılında Paris’te anlaşmaya varıldığı gibi küresel ısınmayı 1,5 derecede sabit tutma amacının canlandırılması ve hükümetlerin iklim eylemi vaatlerini daha kapsamlı hale getirecek bir anlaşmaya varılması yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231201/abd-temsilciler-meclisi-irana-ait-6-milyar-dolara-erisimi-engelleyecek-tasariyikabuletti-1077980907.html
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iran, iran devrim muhafızları
iran, iran devrim muhafızları

İran heyeti, İsrail'in katılımı nedeniyle COP28 İklim Zirvesi'ni terk etti

12:56 01.12.2023 (güncellendi: 12:57 01.12.2023)
© AAİran
İran - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
© AA
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Dubai’de düzenlenen COP28 İklim Zirvesi'ne İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un katılmasını gerekçe gösteren İran heyeti, zirveyi terk etme kararı aldı.
Birleşik Arap Emirliği’nin Dubai kentinde düzenlenen COP28 İklim Zirvesi için İran’ı temsilen bulunan İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mahrabiyan heyetiyle birlikte zirveyi terk etme kararı aldı.
COP28 İklim Zirvesi'nden ayrılmalarına ilişkin açıklama yapan Ekber Mahrabiyan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un zirveye katılması nedeniyle terk etme kararı aldıklarını söyledi. Ekber Mahrabiyan, “İran olarak Siyonist İsrail rejiminin zirvede bulunmasını iklim değişikliği sorununu ele alan toplantının hedefleri ile çeliştiğine inanıyoruz. Ve buna tepki olarak zirveyi terk etme kararı aldık” ifadelerini kullandı.
Bu yıl 28.'si düzenlenen ve 12 Aralık’a kadar sürecek olan konferansın ana gündeminde 2015 yılında Paris’te anlaşmaya varıldığı gibi küresel ısınmayı 1,5 derecede sabit tutma amacının canlandırılması ve hükümetlerin iklim eylemi vaatlerini daha kapsamlı hale getirecek bir anlaşmaya varılması yer alıyor.
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