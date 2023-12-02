https://sputniknews.com.tr/20231202/netanyahu-katarda-muzakerelerde-bulunan-mossad-heyetini-geri-cagirdi-1078012698.html
Netanyahu, Katar’da müzakerelerde bulunan Mossad heyetini geri çağırdı
Netanyahu, Katar’da müzakerelerde bulunan Mossad heyetini geri çağırdı
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nde rehinelerin değişimine karşılık ateşkesin sağlanması konusunda Katar’ın başkenti Doha’da yapılan... 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T16:37+0300
2023-12-02T16:37+0300
2023-12-02T16:37+0300
israil- filistin çatışması
benyamin netanyahu
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filistin
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İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Görüşmelerin çıkmaza girmesinin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla Mossad şefi David Barnea, Doha'daki ekibine İsrail'e dönme emri verdi” ifadesine yer verildi.Açıklamada Hamas’ın, onay verdiği listedeki tüm çocuk ve kadınların serbest bırakılmasını öngören anlaşmanın kendine düşen kısmını yerine getirmediğini iddia etti.Mossad Şefi'nin CIA Direktörü'ne, Mısır İstihbarat Bakanı'na ve Katar Başbakanı'na, 84 İsrailli çocuk ve kadının yanı sıra 24 yabancının serbest kalmasına yol açan büyük aracılık çabalarından dolayı minnettar olduğu ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231202/israilin-gazze-seridine-yonelik-saldirilarinda-olenlerin-sayisi-15-bin-207ye-yukseldi-1078011117.html
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benyamin netanyahu, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, katar, mossad, mısır, mısır, cia
benyamin netanyahu, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, katar, mossad, mısır, mısır, cia
Netanyahu, Katar’da müzakerelerde bulunan Mossad heyetini geri çağırdı
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nde rehinelerin değişimine karşılık ateşkesin sağlanması konusunda Katar’ın başkenti Doha’da yapılan görüşmelerin “çıkmaza girdiği” gerekçesiyle müzakerelere katılan Mossad heyetini geri çağırdı.
İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Görüşmelerin çıkmaza girmesinin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla Mossad şefi David Barnea, Doha'daki ekibine İsrail'e dönme emri verdi” ifadesine yer verildi.
Açıklamada Hamas’ın, onay verdiği listedeki tüm çocuk ve kadınların serbest bırakılmasını öngören anlaşmanın kendine düşen kısmını yerine getirmediğini iddia etti.
Mossad Şefi'nin CIA Direktörü'ne, Mısır İstihbarat Bakanı'na ve Katar Başbakanı'na, 84 İsrailli çocuk ve kadının yanı sıra 24 yabancının serbest kalmasına yol açan büyük aracılık çabalarından dolayı minnettar olduğu ifade edildi.