https://sputniknews.com.tr/20231009/israilden-gazze-icin-tam-abluka-emri-1076161234.html

İsrail'den Gazze için 'tam abluka' emri

İsrail'den Gazze için 'tam abluka' emri

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 3. gününe girerken İsrail'den 'tam abluka' emri verildi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, "Elektrik, gıda ve yakıt... 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T12:44+0300

2023-10-09T12:44+0300

2023-10-09T13:16+0300

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israil

filistin

gazze

gazze şeridi

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e 'Aksa Tufanı' adıyla kapsamlı saldırı başlattı. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.İsrail Başbakanı Netanyahu kameraların karşısına geçmiş ve 'savaştayız' demişti. Öte yandan Gazze sınırına yakın bölgelere çok sayıda İsrail askeri ve polisi konuşlandırılmış durumda. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, "Gazze ye tam abluka emri verdiğini duyurdu. Elektrik, gıda ve yakıt olmayacak" dedi.İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarından başlamasından bu yana 300 bin yedek kuvvetin seferber edildiğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20231009/israilde-resmen-savas-hali-ilan-edildi-ben-gurion-havalimanina-roket-saldirisi-1076152955.html

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