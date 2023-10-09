İsrail'de resmen 'savaş hali' ilan edildi: Ben Gurion Havalimanı'na roket saldırısı

İsrail güçleri ve Hamas arasındaki çatışmalar 3. gününe girdi. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik gece boyunca hava saldırısı düzenledi. İsrail tarafında en az 700 kişi hayatını kaybederken; İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında da 436 Filistinli yaşamını yitirdi.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e 'Aksa Tufanı' isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamış, Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi.
İsrail de 'Demir Kılıçlar' adıyla geniş çaplı bir operasyon için düğmeye basarken gece boyunca Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyindeki hedefleri vurmaya devam etti. İsrail basını, Gazze'den başlatılan saldırılar sonucu 365'i ağır olmak üzere toplam yaralı sayısının 2 bin 315'e çıktığını yazdı. İsrail tarafında en az 700 kişi hayatını kaybettiği de belirtildi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, zor günlerin kendilerini beklediğini, ‘çok kapsamlı ve geniş bir savaşın göz açıp kapayınca kadar’ bitmeyeceğini söyledi.
Ben Gurion Havalimanı'na roket saldırısı
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 436 kişinin yaşamını yitirdiği açıkladı. Bakanlık, 2 bin 300 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Kassam Tugayları, Telegram'dan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının devam etmesine cevap olarak, Ben Gurion Havalimanı'na roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
Açıklamada ayrıca 'Aksa Tufanı' kapsamında Askalan kentine de 100 roket atıldığı ifade edildi. Hamas'ın siyasi bürosundan bir yetkili, aralarında üst düzey askeri yetkililerin de bulunduğu 100'den fazla İsraillinin yakalanıp Gazze Şeridi'ne nakledildiğini söyledi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Kurulu Konseyi'nden bir sözcü yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırılarda çok sayıda ABD vatandaşının öldüğünü belirtti.
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08:23 09.10.2023
Filistin Sağlık Bakanlığı duyurdu: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 436'ya yükseldi
Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, İsrail'in 3 günden bu yana abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 91'i çocuk, 61'i kadın 436 kişinin yaşamını yitirdiği, 224'ü çocuk, 151'i kadın olmak üzere 2 bin 271 kişinin yaralandığı belirtildi.
08:03 09.10.2023
İsrail ordusu 500'den fazla Hamas hedefini vurdu
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki 500'den fazla Hamas hedefinin savaş jetleri, helikopterler ve topçu birliği tarafından vurulduğu belirtildi. Telegram hesabından yapılan açıklamada, Hamas’ın 7 komuta merkezinin de vurulduğu aktarıldı.
07:23 09.10.2023
'123 binden fazla Filistinli evlerini terk etti'
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Filistin-İsrail çatışması tırmanırken 123 binden fazla Filistinlinin Gazze Şeridi'ndeki evlerinden kaçmak zorunda kaldığını söyledi.
06:39 09.10.2023
İsrail basını yaralı sayısını 2 bin 315 olarak duyurdu
Gazze'den başlatılan saldırılar sonucu, yaralanan İsrailli sayının 2 bin 315 olduğu belirtildi.
İsrail merkezli Kanal 12 televizyonuna göre, 365'i ağır olmak üzere toplam yaralı sayısı 2 bin 315'e çıktı.
Haaretz Gazetesi de, ağır yaralılardan 25 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğunu aktardı.
Haberlerde, ölenlerin sayısına ilişkin güncelleme yapılmadı.