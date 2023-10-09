İsrail'de resmen 'savaş hali' ilan edildi: Ben Gurion Havalimanı'na roket saldırısı

İsrail de 'Demir Kılıçlar' adıyla geniş çaplı bir operasyon için düğmeye basarken gece boyunca Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyindeki hedefleri vurmaya devam etti. İsrail basını, Gazze'den başlatılan saldırılar sonucu 365'i ağır olmak üzere toplam yaralı sayısının 2 bin 315'e çıktığını yazdı. İsrail tarafında en az 700 kişi hayatını kaybettiği de belirtildi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, zor günlerin kendilerini beklediğini, ‘çok kapsamlı ve geniş bir savaşın göz açıp kapayınca kadar’ bitmeyeceğini söyledi.