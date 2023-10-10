https://sputniknews.com.tr/20231010/israilli-bakanin-filistinlilere-hayvan-benzetmesi-naziler-de-yahudiler-icin-demisti-1076180250.html

İsrailli bakanın Filistinlilere ‘hayvan’ benzetmesine tepki: 'Naziler de Yahudiler için demişti'

İsrailli bakanın Filistinlilere ‘hayvan’ benzetmesine tepki: 'Naziler de Yahudiler için demişti'

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın Filistinlilere 'hayvan' benzetmesinin Nazilerin Yahudilerle ilgili sözlerine benzediğini belirten Kolombiya Devlet... 10.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-10T00:34+0300

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Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, bloğunda İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın, “İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket edeceğiz” sözlerini değerlendirdi.Petro, “Böyle Naziler Yahudiler hakkında konuşuyordu. Demokratik halklar Nazizmin uluslararası politikada canlanmasına izin veremezler. İsrailliler ve Filistinliler uluslararası hukuka tabi insanlar. Bu nefret söylemi devam ederse soykırıma yol açar” diye yazdı.İsrail’in Kolombiya Büyükelçisi Gali Dagan’ın Petro’ya Kudüs’teki Holokost Anıtı’nı ve Polonya’daki Auschwitz toplama kampını ziyaret etme çağrısını da değerlendiren Kolombiya lideri, “Daha önce Auschwitz toplama kampına gittim ve şimdi bunun Gazze’de nasıl kopyalandığını görüyorum” diye kaydetti.Daha önce İsrail Savunma Bakanı Gallant, “Elektrik, gıda ve yakıt olmayacak. İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket edeceğiz” ifadesini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231009/israilden-gazze-icin-tam-abluka-emri-1076161234.html

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