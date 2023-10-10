İsrailli bakanın Filistinlilere ‘hayvan’ benzetmesine tepki: 'Naziler de Yahudiler için demişti'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsrail-Filistin gerilimi sürüyor
07:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Emeklilerin gözü kabine toplantısında
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Gündemin öne çıkan köşe yazıları
10:30
37 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
73 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231010/israilli-bakanin-filistinlilere-hayvan-benzetmesi-naziler-de-yahudiler-icin-demisti-1076180250.html
İsrailli bakanın Filistinlilere ‘hayvan’ benzetmesine tepki: 'Naziler de Yahudiler için demişti'
İsrailli bakanın Filistinlilere ‘hayvan’ benzetmesine tepki: 'Naziler de Yahudiler için demişti'
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın Filistinlilere 'hayvan' benzetmesinin Nazilerin Yahudilerle ilgili sözlerine benzediğini belirten Kolombiya Devlet... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T00:34+0300
2023-10-10T00:34+0300
dünya
nazi
nazi
nazi almanyası
yahudi
yahudi yerleşim birimleri
yahudi yerleşimleri
yahudi karşıtlığı
yahudi yerleşimciler
israil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/15/1062549779_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4e36877c61be43d888aaeae02034df73.jpg
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, bloğunda İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın, “İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket edeceğiz” sözlerini değerlendirdi.Petro, “Böyle Naziler Yahudiler hakkında konuşuyordu. Demokratik halklar Nazizmin uluslararası politikada canlanmasına izin veremezler. İsrailliler ve Filistinliler uluslararası hukuka tabi insanlar. Bu nefret söylemi devam ederse soykırıma yol açar” diye yazdı.İsrail’in Kolombiya Büyükelçisi Gali Dagan’ın Petro’ya Kudüs’teki Holokost Anıtı’nı ve Polonya’daki Auschwitz toplama kampını ziyaret etme çağrısını da değerlendiren Kolombiya lideri, “Daha önce Auschwitz toplama kampına gittim ve şimdi bunun Gazze’de nasıl kopyalandığını görüyorum” diye kaydetti.Daha önce İsrail Savunma Bakanı Gallant, “Elektrik, gıda ve yakıt olmayacak. İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket edeceğiz” ifadesini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231009/israilden-gazze-icin-tam-abluka-emri-1076161234.html
nazi almanyası
israil
filistin
kolombiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/15/1062549779_111:0:759:486_1920x0_80_0_0_d97eb4681d82d479effcfd89af763377.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nazi, nazi, nazi almanyası, yahudi, yahudi yerleşim birimleri, yahudi yerleşimleri, yahudi karşıtlığı, yahudi yerleşimciler, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hayvan, yoav gallant, gustavo petro, kolombiya
nazi, nazi, nazi almanyası, yahudi, yahudi yerleşim birimleri, yahudi yerleşimleri, yahudi karşıtlığı, yahudi yerleşimciler, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hayvan, yoav gallant, gustavo petro, kolombiya

İsrailli bakanın Filistinlilere ‘hayvan’ benzetmesine tepki: 'Naziler de Yahudiler için demişti'

00:34 10.10.2023
© AAKolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
© AA
Abone olTelegram
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın Filistinlilere 'hayvan' benzetmesinin Nazilerin Yahudilerle ilgili sözlerine benzediğini belirten Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Nazilerin toplama kamplarında uyguladıklarının şimdi Gazze’ye yönelik uygulandığını savundu.
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, bloğunda İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın, “İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket edeceğiz” sözlerini değerlendirdi.
Petro, “Böyle Naziler Yahudiler hakkında konuşuyordu. Demokratik halklar Nazizmin uluslararası politikada canlanmasına izin veremezler. İsrailliler ve Filistinliler uluslararası hukuka tabi insanlar. Bu nefret söylemi devam ederse soykırıma yol açar” diye yazdı.
İsrail’in Kolombiya Büyükelçisi Gali Dagan’ın Petro’ya Kudüs’teki Holokost Anıtı’nı ve Polonya’daki Auschwitz toplama kampını ziyaret etme çağrısını da değerlendiren Kolombiya lideri, “Daha önce Auschwitz toplama kampına gittim ve şimdi bunun Gazze’de nasıl kopyalandığını görüyorum” diye kaydetti.
Daha önce İsrail Savunma Bakanı Gallant, “Elektrik, gıda ve yakıt olmayacak. İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket edeceğiz” ifadesini kullanmıştı.
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2023
DÜNYA
İsrail Savunma Bakanı: Gazze tamamen ablukaya alınacak. Elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacak
Dün, 12:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала