https://sputniknews.com.tr/20231009/rus-senator-ukraynanin-hamasa-silah-verdigi-dogrulanirsa-israil-bunu-affetmez-1076169407.html
Rus Senatör: Ukrayna'nın Hamas'a silah verdiği doğrulanırsa İsrail bunu affetmez
Rus Senatör: Ukrayna'nın Hamas'a silah verdiği doğrulanırsa İsrail bunu affetmez
Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, İsrail'in, ‘Batı’dan Ukrayna’ya gönderilen silahların Hamas’ın... 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T19:02+0300
2023-10-09T19:02+0300
2023-10-09T19:02+0300
dünya
israil
ukrayna
gazze
kiev
abd
rusya
israil-filistin
filistin
hamas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103631/32/1036313233_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_347b088d38b7f8fdbc835c73a09336e8.jpg
Rus TV kanalına İsrail- Filistin gerilimini değerlendiren Cabarov, Batı’nın Kiev’e daha az vakit ayırması ile birlikte Ukrayna'nın artık dünya gündeminin ‘üst sıralarından çıkacağına’ dikkat çekerken, “İsrail ve Arap dünyası olmak üzere İki sahada oynamaya çalışan Ukraynalılar için zor zamanların geldiğini düşünüyorum. Çünkü Ukrayna'nın Hamas'a silah tedarik ettiği gerçeği doğrulanırsa İsrail'in kendilerini affetmesi pek mümkün değil” dedi.Cabarov, İsrail ile Suudi Arabistan arasında bir yakınlaşma süreci yaşandığını hatırlatırken, bazılarının şimdi İran'ı Hamas'ı finanse etmekle suçlayacaklarını belirterek, “Ancak İran Hamas'ı finanse etmiyor, İran Hizbullah'ı finanse ediyor, bu tamamen farklı bir yapı” diye vurguladı.Rus Senatör, bu çatışmanın ‘dolaylı değil, doğrudan Amerikalıların hatası‘ olduğunu da aktarırken, ABD’nin Rusya'yı Orta Doğu'daki müzakere sürecinden çıkardıktan sonra, kimsenin her şeyi belirleyip karara bağlayabilen hegemonun rolünü çözemediğini sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231009/zaharova-batiyi-kieve-gonderilen-silahlarin-karaborsaya-dustugu-konusunda-defaatle-uyardik-1076168999.html
israil
ukrayna
gazze
kiev
abd
rusya
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103631/32/1036313233_122:0:878:567_1920x0_80_0_0_dedbc562a462ee2adffe52cc75fb8446.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, ukrayna, gazze, kiev, abd, rusya, israil-filistin, filistin, hamas
israil, ukrayna, gazze, kiev, abd, rusya, israil-filistin, filistin, hamas
Rus Senatör: Ukrayna'nın Hamas'a silah verdiği doğrulanırsa İsrail bunu affetmez
Abone ol
Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, İsrail'in, ‘Batı’dan Ukrayna’ya gönderilen silahların Hamas’ın eline geçtiği’ iddialarının doğrulanması halinde Ukrayna'yı affetme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.
Rus TV kanalına İsrail- Filistin gerilimini değerlendiren Cabarov, Batı’nın Kiev’e daha az vakit ayırması ile birlikte Ukrayna'nın artık dünya gündeminin ‘üst sıralarından çıkacağına’ dikkat çekerken, “İsrail ve Arap dünyası olmak üzere İki sahada oynamaya çalışan Ukraynalılar için zor zamanların geldiğini düşünüyorum. Çünkü Ukrayna'nın Hamas'a silah tedarik ettiği gerçeği doğrulanırsa İsrail'in kendilerini affetmesi pek mümkün değil” dedi.
Cabarov, İsrail ile Suudi Arabistan arasında bir yakınlaşma süreci yaşandığını hatırlatırken, bazılarının şimdi İran'ı Hamas'ı finanse etmekle suçlayacaklarını belirterek, “Ancak İran Hamas'ı finanse etmiyor, İran Hizbullah'ı finanse ediyor, bu tamamen farklı bir yapı” diye vurguladı.
Rus Senatör, bu çatışmanın ‘dolaylı değil, doğrudan Amerikalıların hatası‘ olduğunu da aktarırken, ABD’nin Rusya'yı Orta Doğu'daki müzakere sürecinden çıkardıktan sonra, kimsenin her şeyi belirleyip karara bağlayabilen hegemonun rolünü çözemediğini sözlerine ekledi.