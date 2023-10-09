https://sputniknews.com.tr/20231009/rus-senator-ukraynanin-hamasa-silah-verdigi-dogrulanirsa-israil-bunu-affetmez-1076169407.html

Rus Senatör: Ukrayna'nın Hamas'a silah verdiği doğrulanırsa İsrail bunu affetmez

Rus Senatör: Ukrayna'nın Hamas'a silah verdiği doğrulanırsa İsrail bunu affetmez

Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, İsrail'in, ‘Batı’dan Ukrayna’ya gönderilen silahların Hamas’ın... 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T19:02+0300

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2023-10-09T19:02+0300

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Rus TV kanalına İsrail- Filistin gerilimini değerlendiren Cabarov, Batı’nın Kiev’e daha az vakit ayırması ile birlikte Ukrayna'nın artık dünya gündeminin ‘üst sıralarından çıkacağına’ dikkat çekerken, “İsrail ve Arap dünyası olmak üzere İki sahada oynamaya çalışan Ukraynalılar için zor zamanların geldiğini düşünüyorum. Çünkü Ukrayna'nın Hamas'a silah tedarik ettiği gerçeği doğrulanırsa İsrail'in kendilerini affetmesi pek mümkün değil” dedi.Cabarov, İsrail ile Suudi Arabistan arasında bir yakınlaşma süreci yaşandığını hatırlatırken, bazılarının şimdi İran'ı Hamas'ı finanse etmekle suçlayacaklarını belirterek, “Ancak İran Hamas'ı finanse etmiyor, İran Hizbullah'ı finanse ediyor, bu tamamen farklı bir yapı” diye vurguladı.Rus Senatör, bu çatışmanın ‘dolaylı değil, doğrudan Amerikalıların hatası‘ olduğunu da aktarırken, ABD’nin Rusya'yı Orta Doğu'daki müzakere sürecinden çıkardıktan sonra, kimsenin her şeyi belirleyip karara bağlayabilen hegemonun rolünü çözemediğini sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231009/zaharova-batiyi-kieve-gonderilen-silahlarin-karaborsaya-dustugu-konusunda-defaatle-uyardik-1076168999.html

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