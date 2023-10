Zaharova: Batı'yı Kiev'e gönderilen silahların karaborsaya düştüğü konusunda defaatle uyardık

https://sputniknews.com.tr/20231009/zaharova-batiyi-kieve-gonderilen-silahlarin-karaborsaya-dustugu-konusunda-defaatle-uyardik-1076168999.html

Hamas'ın Ukrayna'dan gönderilen silahları kullandığına dair haberleri değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Batı'yı... 09.10.2023, Sputnik Türkiye

Hamas'ın Ukrayna'dan gönderilen silahları İsrail'e karşı kullanması, ABD, NATO ve Avrupa ülkelerinin Kiev'e gönderdiği silahların diğer bölgelere yayılmasının sorgulanmasına yol açtı.Bir buçuk yıl önce Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın basın toplantısında Kiev'e gönderilen silahların nasıl yayıldığını anlattığını anımsatan Zaharova, bunun sebebinin Ukrayna'daki yolsuzluk ve Washington ile Kiev arasındaki yolsuzluk bağı olduğunu da açıkladığını ifade etti.Zaharova, bizzat isim vererek Bloomberg, The New York Times, The Wall Street Journal, The Politico, The Associated Press, ВВC gibi Batılı medya kuruluşlarına Rusya'nın bununla ilgili verilerine kaç kere yer verdiklerinin veya onları kaç kez sorguladıklarının sorulmasını istedi ve "Ben söyleyeyim: Hiç" diye ekledi. Zaharova, kanıt olarak Rusya'nın özel askeri harekata başladığı Şubat 2022'den beri bu konuya dikkat çektiği 21 basın toplantısının ilgili bölümlerini de paylaştı.

