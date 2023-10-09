https://sputniknews.com.tr/20231009/mavi-marmara-saldirisinin-komutani-olduruldu-1076171884.html
Mavi Marmara saldırısının komutanı El Kassam Tugayları tarafından öldürüldü
Mavi Marmara saldırısının komutanı El Kassam Tugayları tarafından öldürüldü
İsrail Savunma Kuvvetleri'nin duyurusuna dayandırılan haberde, Türkiye’den Gazze’ye yardıma giden sivil yardım gemisi Mavi Marmara’ya yönelik saldırıyı... 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T18:09+0300
2023-10-09T18:09+0300
2023-10-09T18:25+0300
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sivil kayıp
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Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam, 7 Ekim'de İsrail'e 'Aksa Tufanı' isimli bir operasyon başlatmıştı. Türkiye gazetesine göre, öldürülenlerin arsında Mavi Marmara'da sivillere yapılan saldırının sorumlularından İsrailli komutan Elly Ginczberg olduğu açıklandı.İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada öldürülen bazı personellerin isimleri şu şekilde verildi:
https://sputniknews.com.tr/20231009/israilde-resmen-savas-hali-ilan-edildi-ben-gurion-havalimanina-roket-saldirisi-1076152955.html
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israil-filistin, filistin, israil, mavi marmara, baskın, sivil, sivil can kaybı, sivil kayıp, sivil ölümü, yardım, insani yardım, gemi
israil-filistin, filistin, israil, mavi marmara, baskın, sivil, sivil can kaybı, sivil kayıp, sivil ölümü, yardım, insani yardım, gemi
Mavi Marmara saldırısının komutanı El Kassam Tugayları tarafından öldürüldü
18:09 09.10.2023 (güncellendi: 18:25 09.10.2023) Abone ol
İsrail Savunma Kuvvetleri'nin duyurusuna dayandırılan haberde, Türkiye’den Gazze’ye yardıma giden sivil yardım gemisi Mavi Marmara’ya yönelik saldırıyı düzenleyen komutanlardan Yarbay Eli Ginsburg'in, İzzeddin Kassam Tugayları tarafından öldürüldüğü açıklandı.
Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam, 7 Ekim'de İsrail'e 'Aksa Tufanı' isimli bir operasyon başlatmıştı. Türkiye gazetesine göre, öldürülenlerin arsında Mavi Marmara'da sivillere yapılan saldırının sorumlularından İsrailli komutan Elly Ginczberg olduğu açıklandı.
İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada öldürülen bazı personellerin isimleri şu şekilde verildi:
13. Filoda muharebe subayı olan Yarbay Eli Ginsberg , son görevinde Dovrat'tan 42 yaşında LOTAR Terörle Mücadele Birimi Okulu komutanıydı.
Yarbay Yonatan Tzur , 33 yaşında, Kedumim'den, Nahal Devriye Tugayı'nda komutan.
Binbaşı Avraham Hovlashoyli , 26 yaşında, Aşdodlu, Karkal'da komutan yardımcısı.
Özel Hava Kuvvetleri Okulu eğitim müfrezesinin komutanı Yavneh'den Binbaşı Ido Yehoshua , 27 yaşında
Onbaşı Uri Locker , 19 yaşında, 51'inci Tabur'da savaşçı olan Pardes Hana Karkur'dan.
Binbaşı (res.) Omri Michaeli , 35 yaşında, Dovdvan birliğinde savaşçı olan Ness Ziona'dan
Albay Yonatan Steinberg , 42 yaşında, Shomria'dan, Nahal Tugayı'nda komutan.
Yüzbaşı Adir Abudi , 23 yaşında, İç Cephe'de bir müfreze komutanı olan Modi'in'den.
Yüzbaşı Yotam Ben Best , 24 yaşında, çok boyutlu birimde müfettiş olan Bat Hefer'den.