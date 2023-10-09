https://sputniknews.com.tr/20231009/mavi-marmara-saldirisinin-komutani-olduruldu-1076171884.html

Mavi Marmara saldırısının komutanı El Kassam Tugayları tarafından öldürüldü

Mavi Marmara saldırısının komutanı El Kassam Tugayları tarafından öldürüldü

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin duyurusuna dayandırılan haberde, Türkiye’den Gazze’ye yardıma giden sivil yardım gemisi Mavi Marmara’ya yönelik saldırıyı... 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T18:09+0300

2023-10-09T18:09+0300

2023-10-09T18:25+0300

dünya

israil-filistin

filistin

israil

mavi marmara

baskın

sivil

sivil can kaybı

sivil kayıp

sivil ölümü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101908/81/1019088111_0:0:1117:628_1920x0_80_0_0_fb53bcebf4a53b3d0df932c81736861c.jpg

Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam, 7 Ekim'de İsrail'e 'Aksa Tufanı' isimli bir operasyon başlatmıştı. Türkiye gazetesine göre, öldürülenlerin arsında Mavi Marmara'da sivillere yapılan saldırının sorumlularından İsrailli komutan Elly Ginczberg olduğu açıklandı.İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada öldürülen bazı personellerin isimleri şu şekilde verildi:

https://sputniknews.com.tr/20231009/israilde-resmen-savas-hali-ilan-edildi-ben-gurion-havalimanina-roket-saldirisi-1076152955.html

filistin

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil-filistin, filistin, israil, mavi marmara, baskın, sivil, sivil can kaybı, sivil kayıp, sivil ölümü, yardım, insani yardım, gemi