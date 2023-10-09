https://sputniknews.com.tr/20231009/israil-misirin-bizi-saldiri-konusunda-uyardigi-haberi-yalan-1076175935.html

İsrail: Mısır’ın bizi saldırı konusunda uyardığı haberi yalan

İsrail: Mısır’ın bizi saldırı konusunda uyardığı haberi yalan

İsrail Başbakanlık Ofisi, Mısır’ın Hamas’ın saldırı hazırlığı yaptığı konusunda İsrail’i önceden uyardığı yönündeki haberi yalanladı. 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T22:25+0300

2023-10-09T22:25+0300

2023-10-09T22:25+0300

dünya

israil

mısır

filistin

gazze

gazze şeridi

benyamin netanyahu

yalanlama

saldırı

savaş

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İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Mısır’dan önceden mesaj aldığı yönündeki haber tamamen yalan. Mısır’dan önceden hiçbir bilgi gelmedi ve Başbakan, hükümet kurulduktan bu yana, Mısır istihbaratının başkanıyla dolaylı ya da doğrudan konuşmadı ya da görüşmedi. Bu tamamen yalan haber” ifadesine yer verildi.6 Ekim’i 7 Ekim’e bağlayan gecede abluka altındaki Gazze Şeridi’ni yöneten Hamas, İsrail’e karşı ‘Aksa Tufanı’ adını verdiği bir operasyon başlattı. Hamas’ın Tel Aviv’e binlerce roket göndermesi ardından, bazı İsrail yerleşim birimleri ele geçirildi. Bunun yanında Hamas’ın birçok İsrailli yetkili ve sivili esir aldığı internet kaynaklarında görüldü.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu saldırının ‘diğerlerine benzemediğini’ söylerek ülkede savaş hali ilan etti ve Gazze Şeridi’ndeki hedefleri ağır bir şekilde vurmaya başladı. Çatışmanın ilk gününde ağır kayıp veren ve şoka uğrayan İsrail ordusu, toparlanma sonrası savaş uçaklarıyla Gazze’yi sivil veya asker ayrımı yapmadan vuruyor. Şu ana kadar İsrail tarafında 800 kadar sivil ve asker öldüğü belirtilirken, Filistin’de ise 500 kadar kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.1967 sınırı vurgusu: Kim ne dedi?Dünyadan ise sürpriz operasyona farklı tepkiler geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelişmeler üzerine, “Bu sorun iki devletli çözüm önerisi olan 1967 sınırları temelindeki Filistin Devleti hayata geçirilmeden çözülemez” dedi. Benzer bir açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Kremlin tarafından da yapıldı. Çoğu Avrupa Birliği ve NATO ülkeleri ise operasyonu bir terör saldırısı olarak gördü ve İsrail’in yapacağı saldırıların tamamen meşru olduğunu belirtti. Ortadoğu ülkelerinden Kuveyt, Suudi Arabistan, İran, Suriye ve daha birçok ülke ise yaşananların tamamen İsrail’in suçu olduğunu ifade eden açıklamalarda bulundu.Son durum olarak İsrail, Gazze Şeridi yoğun bir şekilde abluka altına almış durumda. İsrail Savunma Bakanı’nın açıklamalarına göre son 48 saatte 300 bin yedek asker seferber edildi ve Gazze’deki bütün elektrik, gıda, su gibi temel ihtiyaçlar kesildi. Çatışmalar farklı bölgelerde devam ederken, dünya ülkelerinin ‘çatışmayı durdurun’ çağrıları da bir yandan sürmekte.

https://sputniknews.com.tr/20231009/kremlinden-israil-filistin-gerilimine-iliskin-ilk-aciklama-siddet-sarmalinin-surmesi-tehlikeli-1076159704.html

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filistin

gazze

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israil, mısır, filistin, gazze, gazze şeridi, benyamin netanyahu, yalanlama, saldırı, savaş, çatışma