https://sputniknews.com.tr/20231009/kremlinden-israil-filistin-gerilimine-iliskin-ilk-aciklama-siddet-sarmalinin-surmesi-tehlikeli-1076159704.html

Kremlin'den İsrail-Filistin gerilimine ilişkin ilk açıklama: Şiddet sarmalının sürmesi tehlikeli

Kremlin'den İsrail-Filistin gerilimine ilişkin ilk açıklama: Şiddet sarmalının sürmesi tehlikeli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail ve Filistin arasındaki gerilimin tırmanmasını büyük bir endişeyle izlediklerini belirterek şiddet sarmalının devam... 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T12:00+0300

2023-10-09T12:00+0300

2023-10-09T12:24+0300

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kremlin

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filistin

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Kremlin'in İsrail-Filistin gerilimine ilişkin ilk açıklamasını gazetecilerle düzenlenen günlük basın toplantısında yapan Peskov, "Ortadoğu'da İsrail etrafında olup bitenleri büyük bir endişeyle izliyoruz. Bu durumun tehlikeli bir tırmanma potansiyeli var, dolayısıyla yaşanan gelişmeler, bu günlerde elbette endişe duyduğumuz bir konu. Durumu anlamak için gerekli çalışmaları yürütüyoruz" dedi.Filistin ve İsrail arasındaki durumun en kısa sürede barışçıl bir yola sokulması gerektiğini belirten Peskov, "Zira böyle bir şiddet sarmalının devam etmesi, kuşkusuz çatışmanın daha fazla tırmanmasına, kızışmasına gebe. Bu, bölge için büyük bir tehlike ve bundan dolayı son derece endişeliyiz" ifadelerini kullandı.'İsrail'deki Rus diplomatik son derece aktif şekilde çalışıyor'Gazetecilerden birinin sorusu üzerine İsrail'de yaşayan Rusların yaralandığına dair henüz bir bilgi almadıklarını anlatan Peskov, İsrail'de görevli Rus diplomatların son derece enerjik çabalar sarf ettiğini söyledi.'Filistin topraklarında birkaç bin vatandaşımız yaşıyor'İsrail'in ardından Filistin'deki Ruslar hakkında da bilgi veren Kremlin Sözcüsü, "Bu arada en az bunun (İsrail'dekiler) kadar önemli bir husus daha var. Diplomatlarımız, Filistin makamlarıyla da temas halinde, zira Filistin topraklarında birkaç bin vatandaşımız yaşıyor. Bu vatandaşlarımızın şu anda ne durumda olduğunu, yaşamlarının tehlikede olup olmadığını, yardıma, desteğe muhtaç yaralı bulunup bulunmadığını anlamak çok önemli" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231009/israilde-resmen-savas-hali-ilan-edildi-ben-gurion-havalimanina-roket-saldirisi-1076152955.html

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