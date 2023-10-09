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https://sputniknews.com.tr/20231009/israil-basbakani-netanyahu-amerikan-ucak-gemisi-bize-dogru-geliyor-1076179320.html
İsrail Başbakanı Netanyahu: Amerikan uçak gemisi bize doğru geliyor
İsrail Başbakanı Netanyahu: Amerikan uçak gemisi bize doğru geliyor
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'dünyanın en büyüklerinden' olarak nitelediği 'ABD uçak gemisinin İsrail'e doğru gittiğini' açıkladı. 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T23:37+0300
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İsrail Başbakanı Netanyahu, ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Hükümet lideri Netanyahu, İsrail muhalefetine ulusal birlik hükümeti kurma çağrısında bulundu. Kısa televizyon konuşmasında Netanyahu, "Dünyanın en büyüklerinden olan Amerikan uçak gemisi bize doğru geliyor. ABD İsrail'i her şekilde destekliyor" ifadelerini kullandı.'Kazanacağımız bir savaşın içindeyiz'Netanyahu, 'hükümetinin Kassam Tugayları'nın saldırdığı bölgelerde kontrolü yeniden ele alacağını' söyleyerek, "Kazanacağımız bir savaşın içindeyiz" diye konuştu.ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) dün yapılan yazılı açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, Hamas'ın başlattığı saldırılarda İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderme talimatı verdiği belirtilmişti.
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İsrail Başbakanı Netanyahu: Amerikan uçak gemisi bize doğru geliyor

23:37 09.10.2023 (güncellendi: 23:45 09.10.2023)
CC BY 2.0 / U.S. Navy/MC2 John Harris / USS Ronald ReaganDünyanın en güçlü donanmaları
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CC BY 2.0 / U.S. Navy/MC2 John Harris / USS Ronald Reagan
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'dünyanın en büyüklerinden' olarak nitelediği 'ABD uçak gemisinin İsrail'e doğru gittiğini' açıkladı.
İsrail Başbakanı Netanyahu, ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Hükümet lideri Netanyahu, İsrail muhalefetine ulusal birlik hükümeti kurma çağrısında bulundu. Kısa televizyon konuşmasında Netanyahu, "Dünyanın en büyüklerinden olan Amerikan uçak gemisi bize doğru geliyor. ABD İsrail'i her şekilde destekliyor" ifadelerini kullandı.

'Kazanacağımız bir savaşın içindeyiz'

Netanyahu, 'hükümetinin Kassam Tugayları'nın saldırdığı bölgelerde kontrolü yeniden ele alacağını' söyleyerek, "Kazanacağımız bir savaşın içindeyiz" diye konuştu.
ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) dün yapılan yazılı açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, Hamas'ın başlattığı saldırılarda İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderme talimatı verdiği belirtilmişti.
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