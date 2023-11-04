https://sputniknews.com.tr/20231104/erdogan-garantorluk-gorevine-haziriz-1077057472.html
Erdoğan: Garantörlük görevine hazırız
Erdoğan: Garantörlük görevine hazırız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'de garantörlüğe hazır olduğunu söyledi. Erdoğan, "Türkiye olarak bizim başat bir rol üstlenmemiz gerekir... 04.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-04T13:04+0300
2023-11-04T13:04+0300
2023-11-04T13:04+0300
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recep tayyip erdoğan
Erdoğan: Garantörlük görevine hazırız
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'de garantörlüğe hazır olduğunu söyledi. Erdoğan, "Türkiye olarak bizim başat bir rol üstlenmemiz gerekir. Bu da tarihle bugünü ve geleceği adeta şekillendiren bir gelişme olacaktır" dedi.