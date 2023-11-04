Erdoğan: Garantörlük görevine hazırız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'de garantörlüğe hazır olduğunu söyledi. Erdoğan, "Türkiye olarak bizim başat bir rol üstlenmemiz gerekir. Bu da tarihle bugünü ve geleceği adeta şekillendiren bir gelişme olacaktır" dedi.