https://sputniknews.com.tr/20231108/yunanistan-disisleri-bakani-israil-gazzede-kendini-savunma-sinirlarini-asti-1077192137.html

Yunanistan Dışişleri Bakanı: İsrail Gazze'de kendini savunma sınırlarını aştı

Yunanistan Dışişleri Bakanı: İsrail Gazze'de kendini savunma sınırlarını aştı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili, "Şu anda Gazze'de yaşananların gerekli tedbirlerin ötesine geçtiğini... 08.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-08T13:37+0300

2023-11-08T13:37+0300

2023-11-08T13:37+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

yunanistan

ortadoğu

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‘Bilinmezlikler ve Ulusal Gündem’ başlıklı panelde konuşan Yunan bakan Yerapetritis, dünyanın günümüzde revizyonizm ile iklim, göç, gıda yetersizliği ve kamu sağlığı krizleriyle karşı karşıya olduğunu anlattı.Yerapetritis, bu sorunların belirsizlik oluşturduğunu ve siyasi planlamaya yönelik öngörüleri engellendiğini belirterek, "iyi bir bakanın eskisi gibi öngörüsü olan bakan değil, tüm senaryolar için planı olan bakan olduğunu" ifade etti.'Orta Doğu'da yaşanan krizin' kontrolden çıkıp boyutlarını artırabileceği uyarısında bulunan Yerapetritis, Yunanistan'ın bu konudaki görüşünün, Filistin halkını Hamas'tan ayrı tutmak, İsrail'in kendini savunma hakkını uluslararası hukuk çerçevesinde kullanması, 1967 sınırlarında iki devletli çözüm ve sivillerin korunması yönünde olduğunu vurguladı.Yerapetritis, Yunanistan'ın, Gazze için 'insani deniz koridoru' açılmasına yönelik tüm görüşmelerin içerisinde etkin şekilde yer aldığını ifade ederek, "Hem desteğimizi göstermek hem de İsrail'in uyması gereken sınırların altını çizmek için İsrail'i ziyaret ettik" diye konuştu.Son bir ayda İsrail ve Gazze'den gelen görüntülerin herkesi çok üzdüğünü vurgulayan Yerapetritis, 7 Ekim'de çatışmaların başlaması konusunda Filistin tarafını suçlayarak "Ancak diğer yandan şu anda Gazze'de yaşananların gerekli tedbirlerin ötesine geçtiğini kabul edelim. Tabii ki (İsrail'in) kendini savunma hakkı var ancak bu hakkın nasıl kullanıldığı da önemli" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231108/g7-ulkeleri-israilin-uluslararasi-hukuka-uygun-mesru-mudafaa-hakkini-destekliyoruz-1077191608.html

israil

gazze

gazze şeridi

yunanistan

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