https://sputniknews.com.tr/20231204/hamas-cok-sayida-israil-askerini-oldurduk-1078052225.html
Hamas: Çok sayıda İsrail askerini öldürdük
Hamas: Çok sayıda İsrail askerini öldürdük
Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 60 İsrail askerinin konuşlandığı noktaya düzenlenen saldırıda çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğünü... 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T12:12+0300
2023-12-04T12:12+0300
2023-12-04T12:20+0300
israil- filistin çatışması
hamas
hamas hareketi
gazze
gazze şeridi
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
izzettin el kassam tugayları
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Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 04.30’da Gazze Şeridi’ndeki Cuhr ed-Dik bölgesinde 60 İsrail askerinin konuşlandığı noktanın hedef alındığı bildirildi. Açıklamada, Kassam Tugayları’nın askerlerin bulunduğu mevzinin çevresine 3 adet anti-personel patlayıcı yerleştirdiği ve infilak ettirdiği ifade edildi. Patlamanın ardından ise olay yerine giden tugayların sağ kalan askerlere saldırdığı belirtilen açıklamada, "Mücahitler, çok sayıda işgal askerini öldürdükten sonra güvenli bir şekilde mevzilerine çekildi" ifadesine yer verildi.İsrail'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, İsrail ordusu dün Gazze Şeridi’nde 3 askerin daha öldürülmesiyle Ekim ayı sonunda kara operasyonlarının başlamasından bu yana ölen asker sayısının 75’e yükseldiğini duyurdu. Çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ise toplam 401 İsrail askerinin öldüğü belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231204/hamas-gazzede-israil-askerlerinin-bulundugu-tuneli-patlattik-1078051630.html
gazze
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hamas, hamas hareketi, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, izzettin el kassam tugayları
hamas, hamas hareketi, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, izzettin el kassam tugayları
Hamas: Çok sayıda İsrail askerini öldürdük
12:12 04.12.2023 (güncellendi: 12:20 04.12.2023)
Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 60 İsrail askerinin konuşlandığı noktaya düzenlenen saldırıda çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğünü açıkladı.
Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 04.30’da Gazze Şeridi’ndeki Cuhr ed-Dik bölgesinde 60 İsrail askerinin konuşlandığı noktanın hedef alındığı bildirildi. Açıklamada, Kassam Tugayları’nın askerlerin bulunduğu mevzinin çevresine 3 adet anti-personel patlayıcı yerleştirdiği ve infilak ettirdiği ifade edildi. Patlamanın ardından ise olay yerine giden tugayların sağ kalan askerlere saldırdığı belirtilen açıklamada, "Mücahitler, çok sayıda işgal askerini öldürdükten sonra güvenli bir şekilde mevzilerine çekildi" ifadesine yer verildi.
İsrail'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, İsrail ordusu dün Gazze Şeridi’nde 3 askerin daha öldürülmesiyle Ekim ayı sonunda kara operasyonlarının başlamasından bu yana ölen asker sayısının 75’e yükseldiğini duyurdu. Çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ise toplam 401 İsrail askerinin öldüğü belirtildi.