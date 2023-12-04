https://sputniknews.com.tr/20231204/hamas-gazzede-israil-askerlerinin-bulundugu-tuneli-patlattik-1078051630.html

Hamas: Gazze'de İsrail askerlerinin bulunduğu tüneli patlattık

Hamas: Gazze'de İsrail askerlerinin bulunduğu tüneli patlattık

Filistin Hamas hareketinin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nde İsrail askerlerinin içinde bulunduğu mayınlı bir tüneli patlattıklarını... 04.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-04T11:59+0300

2023-12-04T11:59+0300

2023-12-04T11:59+0300

israil- filistin çatışması

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

hamas

israil ordusu

israil savunma kuvvetleri (idf)

ortadoğu

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Hamas'ın askeri kanadı yaptığı açıklamada, “El Kassam savaşçıları, Gazze Şehri'nin El Şeyh Rıdvan bölgesinde Siyonist (İsrailli) piyade birliğinin bulunduğu bubi tuzaklı bir tüneli havaya uçurdu” ifadeleri kullanıldı.El Kassam Tugayları, daha sonra İsrail ordusuna havan topu kullanarak saldırdığını aktardı.İsrail ordusu, gece boyunca Gazze'de 200 yeri vurduİsrail ordusu ise abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gece boyunca yaklaşık 200 yeri vurduğunu bildirdi.Gazze Şeridi'nin kuzeyinin yanı sıra güneyindeki Han Yunus'a kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik hava saldırılarını da artırdı.Ordundan yapılan açıklamada, Gazze'de gece boyunca yaklaşık 200 yerin vurulduğu belirtildiVurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait ‘hedefler’ olduğu iddia edildi.Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 6 bin 150'den fazlası çocuk, 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 523 Filistinli öldürüldü, 41 bin 316 Filistinli de yaralandı.

https://sputniknews.com.tr/20231204/diplomatik-kaynak-erdogan-gazzedeki-diplomatik-cabalarini-bu-hafta-da-surdurecek-1078045975.html

israil

filistin

gazze

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israil, filistin, gazze, gazze şeridi, hamas, israil ordusu, israil savunma kuvvetleri (idf), ortadoğu