https://sputniknews.com.tr/20231213/ispanya-basbakani-sanchez-abye-seslendi--israile-karsi-ses-cikarin-ve-artik-yeter-deyin-1078434925.html

İspanya Başbakanı Sanchez AB'ye seslendi: 'İsrail'e karşı ses çıkarın ve artık yeter deyin'

İspanya Başbakanı Sanchez AB'ye seslendi: 'İsrail'e karşı ses çıkarın ve artık yeter deyin'

İspanya Başbakanı Sanchez, İspanya'nın AB dönem başkanlığını aralık sonunda tamamlayacak olmasından dolayı AP Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T19:04+0300

2023-12-13T19:04+0300

2023-12-13T19:04+0300

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Strasburg'daki Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'nden (AB) İsrail'e karşı ses çıkarmasını ve 'yeter' demesini istedi.İspanya Başbakanı, AP parlamenterlerine "İsrail ve Filistin'de olup bitenleri açıkça konuşmanın zamanı geldi" diyerek, "Sessizliği bırakın ve İsrail ve Filistin’de olup bitenler konusunda aynı netlik ve birlik ile konuşun" çağrısında bulundu.Sanchez, "Tutarlı ve ilgili bir jeopolitik aktör olarak dünyanın bize saygı duymasını istiyorsak, vatandaşlarımızın eylemlerimizden gurur duymasını ve Avrupa değerlerinin sadece kelimelerden ibaret olmadığını görmesini istiyorsak, yüksek sesle, açıkça ve tek ses olarak konuşmalıyız" ifadelerini kullandı.Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarını kınadığını ve rehinelerin hemen serbest bırakılması gerektiğini bir kez daha vurguladığını kaydeden Sanchez, şöyle devam etti:Avrupa'nın, İsrail-Filistin meselesinde kesin ve kapsamlı bir çözüm arayışına aktif olarak katkıda bulunması, bununla özellikle Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İnsancıl Hukuka uyulmasını talep etmesi gerektiğini dile getiren Sanchez, "Güvenilir, ciddi bir barış perspektifi sağlamak, İsrail Devleti'nin yanında barış ve güvenlik içinde bir arada var olan Filistin Devleti'nin varlığını tanımaktan geçer" dedi.Sanchez'den sağa sert eleştiriİspanya iç siyasetinde ana gündem maddesi olan, ayrılıkçı Katalan siyasetçilere af getirilmesine ilişkin yasa tasarısına atıfta bulunarak İspanyol hükümetini eleştiren, AP'deki sağ partileri temsil eden Avrupa Halk Partisi (EPP) Grubu Başkanı Manfred Weber'e cevap veren Sanchez, aşırı sağı hedef aldı.İspanya'daki Halk Partisi'nin (PP) üyesi olduğu EPP'nin Başkanı olan Weber, Sanchez'i 5 yıldır karşı çıktığı affı şimdi savunmak ve Avrupa'yı bölmeye çalışmakla suçlayarak, İspanya'daki af yasa tartışmaları özelinde AP içinde bir araştırma komisyonu kurulmasını isteyeceklerini savundu.Sanchez ise PP'nin İspanya'da bazı özerk ve yerel yönetimlerde aşırı sağcı Vox partisi ile iş birliği yaptığını hatırlatarak, "Gerçek tehdit aşırı sağın ilerlemesi ve geleneksel sağın onlarla anlaşmalar yapmasıdır. Sayın Weber, bu ikili Avrupa projesini zayıflatmaktadır" şeklinde konuştu.Weber'e "Adolf Hitler'in lideri olduğu Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin liderlerinin isimlerini Berlin sokaklarına ve meydanlarına geri mi getireceksiniz?" diye soran Sanchez, şunları kaydetti:

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