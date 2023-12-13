https://sputniknews.com.tr/20231213/israilden-bidena-yanit-uluslararasi-destek-olsun-ya-da-olmasin-savas-surecek-1078431965.html
İsrail'den Biden'a yanıt: 'Uluslararası destek olsun ya da olmasın savaş sürecek'
İsrail'den Biden'a yanıt: 'Uluslararası destek olsun ya da olmasın savaş sürecek'
İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, İsrail'in Hamas'a karşı savaşı 'uluslararası destek olsun ya da olmasın' sürdüreceğini söyledi. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T16:54+0300
2023-12-13T16:54+0300
2023-12-13T16:54+0300
israil- filistin çatışması
eli cohen
israil dışişleri bakanlığı
joe biden
abd
benyamin netahyahu
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
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İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen yaptığı açıklamada Gazze'de bu aşamada bir ateşkesi kabul etmenin hata olacağını ve İsrail'in Hamas'a karşı savaşını uluslararası destek olsa da olmasa da sürdüreceğini söyledi.Dışişleri Bakanı Cohen "İsrail uluslararası destek olsun ya da olmasın Hamas'a karşı savaşı sürdürecek. Mevcut aşamada bir ateşkes, terör örgütü Hamas'a bir hediyedir ve geri dönüp İsrail sakinlerini tehdit etmelerine izin verecektir" dedi.Cohen ayrıca uluslararası toplumu küresel nakliye yollarını korumak için 'etkin ve agresif' bir şekilde hareket etmeye çağırdı.ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231212/biden-netanyahunun-hukumetini-degistirmesi-gerek-1078383320.html
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eli cohen, israil dışişleri bakanlığı, joe biden, abd, benyamin netahyahu, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi
eli cohen, israil dışişleri bakanlığı, joe biden, abd, benyamin netahyahu, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi
İsrail'den Biden'a yanıt: 'Uluslararası destek olsun ya da olmasın savaş sürecek'
İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, İsrail'in Hamas'a karşı savaşı 'uluslararası destek olsun ya da olmasın' sürdüreceğini söyledi.
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen yaptığı açıklamada Gazze'de bu aşamada bir ateşkesi kabul etmenin hata olacağını ve İsrail'in Hamas'a karşı savaşını uluslararası destek olsa da olmasa da sürdüreceğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Cohen "İsrail uluslararası destek olsun ya da olmasın Hamas'a karşı savaşı sürdürecek. Mevcut aşamada bir ateşkes, terör örgütü Hamas'a bir hediyedir ve geri dönüp İsrail sakinlerini tehdit etmelerine izin verecektir" dedi.
Cohen ayrıca uluslararası toplumu küresel nakliye yollarını korumak için 'etkin ve agresif' bir şekilde hareket etmeye çağırdı.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söylemişti.