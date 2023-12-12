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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231212/netanyahu-savas-bittikten-sonra-gazzenin-guvenliginden-yalnizca-israil-sorumlu-olacak-1078357805.html
Netanyahu: Savaş bittikten sonra Gazze'nin güvenliğinden yalnızca İsrail sorumlu olacak
Netanyahu: Savaş bittikten sonra Gazze'nin güvenliğinden yalnızca İsrail sorumlu olacak
İsrail Başbakanı Netanyahu, Knesset'teki Dışişleri ve Güvenlik Komitesi toplantısında savaş bittikten sonra Gazze'nin güvenliğinden yalnızca İsrail'in sorumlu... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T12:17+0300
2023-12-12T12:17+0300
israil- filistin çatışması
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
hamas
gazze
gazze şeridi
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu söz konusu toplantıda, "Hamas ile Filistin Yönetimi arasındaki fark, Hamas'ın İsrail'i şimdi yok etmek istemesi, Hamas'ın ise bunu aşamalı olarak yapmak istemesidir" dedi.Netanyahu, Knesset'teki Dışişleri ve Güvenlik Komitesi toplantısında savaşın ertesi günü Gazze Şeridi'ndeki güvenlik ve silahsızlanmadan yalnızca İsrail'in sorumlu olacağını doğruladı ve "Hamas kimsenin Gazze'den ayrılmasına izin vermiyor. Şerit'in sorumluluğunu üstlendikten sonra buna izin vereceğiz" açıklamasında bulundu.Konuşmasında İran hususuna da değinen Netanyahu, "Eğer nükleer silahlarla silahlanırsa, bu uzun vadede İsrail için bir sorun olur" dedi.İsrail yönetimi, bir taraftan Gazze'ye yönelik saldırılarının hedefinin Hamas'ı yok etmek olduğunu iddia ederken, Netanyahu son günlerde yaptığı açıklamalarda saldırıların ardından, Gazze'nin kontrolünü Filistin Yönetimi'ne vermenin krize 'çözüm olmayacağını' savunmuştu.İsrail Başbakanı daha önce de Gazze'de işgal sona erdiğinde Filistin yönetiminin Gazze'ye dönmesine izin vermeyi planlamadığı şeklinde açıklamalar yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231208/netanyahu-filistin-yonetiminin-savastan-sonra-gazzeyi-yonetmesi-cozum-getirmez-1078233565.html
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israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, gazze, gazze şeridi
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, gazze, gazze şeridi

Netanyahu: Savaş bittikten sonra Gazze'nin güvenliğinden yalnızca İsrail sorumlu olacak

12:17 12.12.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIİsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu
İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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İsrail Başbakanı Netanyahu, Knesset'teki Dışişleri ve Güvenlik Komitesi toplantısında savaş bittikten sonra Gazze'nin güvenliğinden yalnızca İsrail'in sorumlu olacağını dile getirdi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu söz konusu toplantıda, "Hamas ile Filistin Yönetimi arasındaki fark, Hamas'ın İsrail'i şimdi yok etmek istemesi, Hamas'ın ise bunu aşamalı olarak yapmak istemesidir" dedi.
Netanyahu, Knesset'teki Dışişleri ve Güvenlik Komitesi toplantısında savaşın ertesi günü Gazze Şeridi'ndeki güvenlik ve silahsızlanmadan yalnızca İsrail'in sorumlu olacağını doğruladı ve "Hamas kimsenin Gazze'den ayrılmasına izin vermiyor. Şerit'in sorumluluğunu üstlendikten sonra buna izin vereceğiz" açıklamasında bulundu.
Konuşmasında İran hususuna da değinen Netanyahu, "Eğer nükleer silahlarla silahlanırsa, bu uzun vadede İsrail için bir sorun olur" dedi.
İsrail yönetimi, bir taraftan Gazze'ye yönelik saldırılarının hedefinin Hamas'ı yok etmek olduğunu iddia ederken, Netanyahu son günlerde yaptığı açıklamalarda saldırıların ardından, Gazze'nin kontrolünü Filistin Yönetimi'ne vermenin krize 'çözüm olmayacağını' savunmuştu.
İsrail Başbakanı daha önce de Gazze'de işgal sona erdiğinde Filistin yönetiminin Gazze'ye dönmesine izin vermeyi planlamadığı şeklinde açıklamalar yapmıştı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
İsrail- Filistin çatışması
Netanyahu: Filistin Yönetimi'nin savaştan sonra Gazze'yi yönetmesi çözüm getirmez
8 Aralık, 19:41
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