https://sputniknews.com.tr/20231208/netanyahu-filistin-yonetiminin-savastan-sonra-gazzeyi-yonetmesi-cozum-getirmez-1078233565.html
Netanyahu: Filistin Yönetimi'nin savaştan sonra Gazze'yi yönetmesi çözüm getirmez
Netanyahu: Filistin Yönetimi'nin savaştan sonra Gazze'yi yönetmesi çözüm getirmez
Netanyahu, Filistin Yönetimi'nin 'savaştan sonra' Gazze'yi yönetmesinin çözüm olmadığını savundu. 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T19:41+0300
2023-12-08T19:41+0300
2023-12-08T19:41+0300
israil- filistin çatışması
benyamin netanyahu
gazze
hamas
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
filistin yönetimi
filistin komisyonu
filistin sorunu
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdükleri saldırıların ardından, Filistin Yönetimi'ne Gazze'nin kontrolünü vermenin krize 'çözüm olmadığını' savundu.Netanyahu, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonrasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Netanyahu, "Birincisi Hamas olmayacak ve onu ortadan kaldıracağız, ikincisi ise Filistin yönetimi çözüm değil." ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231208/filistin-saglik-bakanligi-gazzede-israil-bombardimanlarinda-olenlerin-sayisi-17-bin-487-1078232087.html
gazze
filistin
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benyamin netanyahu, gazze, hamas, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, filistin komisyonu, filistin sorunu
benyamin netanyahu, gazze, hamas, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, filistin komisyonu, filistin sorunu
Netanyahu: Filistin Yönetimi'nin savaştan sonra Gazze'yi yönetmesi çözüm getirmez
Netanyahu, Filistin Yönetimi'nin 'savaştan sonra' Gazze'yi yönetmesinin çözüm olmadığını savundu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdükleri saldırıların ardından, Filistin Yönetimi'ne Gazze'nin kontrolünü vermenin krize 'çözüm olmadığını' savundu.
Netanyahu, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonrasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Netanyahu, "Birincisi Hamas olmayacak ve onu ortadan kaldıracağız, ikincisi ise Filistin yönetimi çözüm değil." ifadesini kullandı.