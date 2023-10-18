https://sputniknews.com.tr/20231018/nebenzya-bm-guvenlik-konseyinin-bir-kez-daha-batili-ulkelerin-isteklerinin-rehinesi-oldu-1076482960.html

Nebenzya: BM Güvenlik Konseyi bir kez daha Batılı ülkelerin isteklerinin rehinesi oldu

Nebenzya: BM Güvenlik Konseyi bir kez daha Batılı ülkelerin isteklerinin rehinesi oldu

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, ABD'nin, BM Güvenlik Konseyi'nde Brezilya'nın kararıyla ilgilenmediğini belirterek, tasarıyı veto etmesini ikiyüzlülük... 18.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-18T19:23+0300

2023-10-18T19:23+0300

2023-10-18T19:26+0300

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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, ABD'nin BMGK'da Brezilya'nın karar tasarısını oylamasını ikiyüzlülük olarak nitelendirdi ve Washington'un başından beri bu karar tasarısıyla ilgilenmediğini söyledi.Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya açıklamalarında şu cümlelere yer verdi:Konuşmasına devam eden BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, ABD'li şirket olan Lockheed Martin'in Başkanı James Tacklet'in, 'İsrail'i askeri bir operasyondan uzak tutmanın bir anlamı yok. Amaç nedir? GSYİH'nın yüzde 2'sinden fazlasını oluşturması gereken sanayi kompleksimizi daha da geliştirmek. Silahla çözülmesi gereken çatışmalar var ve biz bu silahları sağlamaya hazırız" açıklamasına yer vererek Orta Doğu'dan Ukrayna'ya ve Asya-Pasifik bölgesine kadar ABD politikasının özünün bu olduğunun altını çizdi.BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin karar tasarısını kabul etmedi. Rusya, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Gabon ve Mozambik kararın kabul edilmesine ilişkin oy kullandı. Arnavutluk, Brezilya, Gana, Malta, İsviçre ve Ekvador çekimser kalırken Fransa, Japonya, Birleşik Krallık, ABD ve İngiltere karara karşı çıktı. Böylece karar tasarısı gerekli oy sayısına ulaşamadı. BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, kararın ardından yaptığı açıklamada 'BM Güvenlik Konseyi'nin bir kez daha Batılı ülkelerin isteklerinin rehinesi' olduğunu vurgulayarak 'durumu yatıştırmaya yönelik net ve güçlü bir kolektif sinyal' gönderilemediğini belirtti.Rusya, Pazartesi günü Brezilya'nın Orta Doğu karar taslağına, biri acil insani ateşkes çağrısını içeren, diğeri de Gazze Şeridine yönelik ayrım gözetmeksizin yapılan saldırıları kınayan iki değişiklik önermişti. Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi yönelik saldırının ardından Rusya Federasyonu da saldırıya ilişkin ayrı bir kınama ile son değişiklik önergesi eklemişti. Rusya'nın BM misyonu tarafından belirtildiği üzere, Rusya'nın önerdiği değişiklikler, radikal Hamas hareketinin saldırısını kınayan ancak İsrail'in eylemlerini değerlendirmeyen Brezilya kararını dengelemeyi amaçlıyordu.BM Güvenlik Konseyi, Brezilya'nın Orta Doğu'ya yönelik kararına ilişkin Rusya'nın yaptığı değişikliğini kabul etmediBM Güvenlik Konseyi, Brezilya'nın İsrail ve Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili karar taslağına Rusya tarafından önerilen değişiklikleri kabul etmedi. Buna ek olarak ilgili metne acil, sürdürülebilir ve tamamen saygı duyulan bir ateşkes çağrısının eklenmesi de reddedildi.Brezilya 7 Ekim'de meydana gelen "Hamas terör saldırısını" kınayan bir karar tasarısı hazırladı. Belgede, İsrail'in Gazze sakinlerine ve BM temsilcilerine Gazze Şeridi''nin kuzeyinden güneyine geçme emrinin iptal edilmesi çağrısında bulunulmuştu. Ayrıca taslakta rehinelerin ön koşulsuz olarak derhal serbest bırakılması çağrısında bulunulmuştu. Taslak kararda ayrıca tüm taraflara sivillerin ve sivil altyapının korunması da dahil olmak üzere insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uymaları çağrısında bulunulmuş ve taraflara azami itidal göstermeleri çağrısı yapılmıştı.Değişiklik Brezilya metninde ayrı bir paragraf öneriyordu: "Güvenlik Konseyi acil, sürekli ve tam olarak saygı duyulan bir ateşkes çağrısında bulunur."Çin'in Daimi Temsilcisi: ABD'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze tasarısını engellemesine inanmak zorÇin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili Brezilya'nın karar tasarısını veto etmesinin Çin'i şoke ettiğini söyledi. Zhang Jun açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Zhang Jun ayrıca açıklamasına, "40 saatten fazla bir süredir Brezilya'nın taslağına herhangi bir itiraz gelmedi ve biz de bugün kararın lehte oylanacağını umuyorduk. Oylamanın sonucuna inanmak çok zor" sözlerini de ekledi.Daha önce ABD, Brezilya'nın karar taslağını veto etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231017/rusyanin-israil-ve-gazze-seridine-iliskin-karar-taslagi-bm-guvenlik-konseyinden-gecmedi-1076417107.html

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