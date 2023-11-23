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https://sputniknews.com.tr/20231123/filistin-paylasimi-nedeniyle-kovulan-oyuncu-konustu-sessizlik-bir-secenek-degil-1077715049.html
Filistin paylaşımı nedeniyle kovulan oyuncu konuştu: 'Sessizlik bir seçenek değil'
Filistin paylaşımı nedeniyle kovulan oyuncu konuştu: 'Sessizlik bir seçenek değil'
Filistin paylaşımları nedeniyle Scream 7 kadrosundan çıkarılan Barrera sessizliğini bozdu. 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T14:57+0300
2023-11-23T14:57+0300
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Melissa Barrera, antisemitik olarak yorumlanan sosyal medya paylaşımları nedeniyle Çığlık 7 kadrosundan çıkarılmasının ardından antisemitizm ve İslamofobiyi kınadığını söyledi.Barrera, filmin yapım şirketinin antisemitik olarak yorumlandığını söylediği paylaşımları nedeniyle Çıplık 7 kadrosundan kovulmasına yanıt verdi. Oyuncu antisemitizmi ve İslamofobiyi kınadığını ancak İsrail-Hamas çatışması konusunda 'konuşmaya devam edeceğini' söyledi.Serinin beşinci ile altıncı filmlerinde rol alan ve çekilmesi planlanan yedinci filmde de rol alacak olan Barrera, sosyal medyada Filistin'i halkını desteklediğini açıkça dile getirmiş ve İsrail'in Hamas'ı yok etme bahanesiyle masum Filistinlileri, anneleri ve çocukları vahşice öldürdüğünü dile getirmişti.Barrera açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Barrera, yapım şirketi Spyglass Media tarafından Salı günü Çığlık 7 kadrosundan kovulmuştu. Spyglass Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Soykırım, etnik temizlik, Holokost çarpıtması ya da nefret söylemi çizgisini alenen aşan herhangi bir şeye yanlış atıflar da dahil olmak üzere, antisemitizme ya da herhangi bir şekilde nefretin kışkırtılmasına karşı sıfır toleransımız var" dedi. Çarşamba günü Barrera Instagram hikayelerinde bir açıklama yayımlamış ve şu ifadelere yer vermişti:Her insanın eşit hakkı, saygınlığı ve özgürlüğünü hak ettiğini belirten Barrera, "Artık ölümlerin olmaması, şiddetin sona ermesi ve barış içinde bir arada yaşamak için gece gündüz dua ediyorum. En çok ihtiyacı olanlar için sesimi yükseltmeye, barış ve güvenliği, insan hakları ve özgürlüğü savunmaya devam edeceğim. Sessizlik benim için bir seçenek değil" dedi.Barrera'nın rol arkadaşı Jenna Ortega da Çığlık 7 kadrosunda yer almayacağını açıkladı. Ortega ve Barrera önceki iki Çığlık filminde Tara ve Sam Carpenter kardeşler olarak rol almışlardı.Barrera, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarla ilgili paylaşımları ve eylemleri nedeniyle Hollywood'da yaptırıma uğrayan son kişi oldu.
https://sputniknews.com.tr/20231123/rol-arkadasi-filistin-paylasimi-nedeniyle-ciglik-filminden-kovuldu-ortega-kontratini-sonlandirdi-1077693325.html
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jenna ortega, hollywood, çığlık, korku filmi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, korku
jenna ortega, hollywood, çığlık, korku filmi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, korku

Filistin paylaşımı nedeniyle kovulan oyuncu konuştu: 'Sessizlik bir seçenek değil'

14:57 23.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbairİsrail Gazze Filistin Refah Sınır Kapısı saldırı hastane Filistinli çocuk
İsrail Gazze Filistin Refah Sınır Kapısı saldırı hastane Filistinli çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
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Filistin paylaşımları nedeniyle Scream 7 kadrosundan çıkarılan Barrera sessizliğini bozdu.
Melissa Barrera, antisemitik olarak yorumlanan sosyal medya paylaşımları nedeniyle Çığlık 7 kadrosundan çıkarılmasının ardından antisemitizm ve İslamofobiyi kınadığını söyledi.
Barrera, filmin yapım şirketinin antisemitik olarak yorumlandığını söylediği paylaşımları nedeniyle Çıplık 7 kadrosundan kovulmasına yanıt verdi. Oyuncu antisemitizmi ve İslamofobiyi kınadığını ancak İsrail-Hamas çatışması konusunda 'konuşmaya devam edeceğini' söyledi.
Serinin beşinci ile altıncı filmlerinde rol alan ve çekilmesi planlanan yedinci filmde de rol alacak olan Barrera, sosyal medyada Filistin'i halkını desteklediğini açıkça dile getirmiş ve İsrail'in Hamas'ı yok etme bahanesiyle masum Filistinlileri, anneleri ve çocukları vahşice öldürdüğünü dile getirmişti.
Barrera açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Batı medyası sadece İsrail tarafını gösteriyor. Bunu neden yapıyorlar, bunu anlamanıza izin vereceğim. Daha fazla nefrete ihtiyacımız yok. İslamofobiye hayır, Antisemitizm yok.
Barrera, yapım şirketi Spyglass Media tarafından Salı günü Çığlık 7 kadrosundan kovulmuştu. Spyglass Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Soykırım, etnik temizlik, Holokost çarpıtması ya da nefret söylemi çizgisini alenen aşan herhangi bir şeye yanlış atıflar da dahil olmak üzere, antisemitizme ya da herhangi bir şekilde nefretin kışkırtılmasına karşı sıfır toleransımız var" dedi.
Çarşamba günü Barrera Instagram hikayelerinde bir açıklama yayımlamış ve şu ifadelere yer vermişti:
Her şeyden önce antisemitizmi ve İslamofobiyi kınıyorum. Herhangi bir insan grubuna karşı her türlü nefret ve önyargıyı kınıyorum. Bir Latin ve gurur sahibi bir Meksikalı olarak, bana sesimi duyurma ayrıcalığı sağlayan bir platforma sahip olmanın sorumluluğunu hissediyorum ve bu nedenle bunu önemsediğim konular hakkında farkındalık yaratmak ve ihtiyacı olanlara sesimi duyurmak için kullanmaya çalıştım.
Her insanın eşit hakkı, saygınlığı ve özgürlüğünü hak ettiğini belirten Barrera, "Artık ölümlerin olmaması, şiddetin sona ermesi ve barış içinde bir arada yaşamak için gece gündüz dua ediyorum. En çok ihtiyacı olanlar için sesimi yükseltmeye, barış ve güvenliği, insan hakları ve özgürlüğü savunmaya devam edeceğim. Sessizlik benim için bir seçenek değil" dedi.
Barrera'nın rol arkadaşı Jenna Ortega da Çığlık 7 kadrosunda yer almayacağını açıkladı. Ortega ve Barrera önceki iki Çığlık filminde Tara ve Sam Carpenter kardeşler olarak rol almışlardı.
Barrera, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarla ilgili paylaşımları ve eylemleri nedeniyle Hollywood'da yaptırıma uğrayan son kişi oldu.
Jenna Ortega - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
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Rol arkadaşı Filistin paylaşımı nedeniyle 'Çığlık' filminden kovuldu: Ortega, kontratını sonlandırdı
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