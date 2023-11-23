https://sputniknews.com.tr/20231123/filistin-paylasimi-nedeniyle-kovulan-oyuncu-konustu-sessizlik-bir-secenek-degil-1077715049.html

Filistin paylaşımı nedeniyle kovulan oyuncu konuştu: 'Sessizlik bir seçenek değil'

Filistin paylaşımı nedeniyle kovulan oyuncu konuştu: 'Sessizlik bir seçenek değil'

Filistin paylaşımları nedeniyle Scream 7 kadrosundan çıkarılan Barrera sessizliğini bozdu. 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T14:57+0300

2023-11-23T14:57+0300

2023-11-23T14:57+0300

yaşam

jenna ortega

hollywood

çığlık

korku filmi

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

korku

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/14/1077567353_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ca346f54c99161223856d39f1406003.jpg

Melissa Barrera, antisemitik olarak yorumlanan sosyal medya paylaşımları nedeniyle Çığlık 7 kadrosundan çıkarılmasının ardından antisemitizm ve İslamofobiyi kınadığını söyledi.Barrera, filmin yapım şirketinin antisemitik olarak yorumlandığını söylediği paylaşımları nedeniyle Çıplık 7 kadrosundan kovulmasına yanıt verdi. Oyuncu antisemitizmi ve İslamofobiyi kınadığını ancak İsrail-Hamas çatışması konusunda 'konuşmaya devam edeceğini' söyledi.Serinin beşinci ile altıncı filmlerinde rol alan ve çekilmesi planlanan yedinci filmde de rol alacak olan Barrera, sosyal medyada Filistin'i halkını desteklediğini açıkça dile getirmiş ve İsrail'in Hamas'ı yok etme bahanesiyle masum Filistinlileri, anneleri ve çocukları vahşice öldürdüğünü dile getirmişti.Barrera açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Barrera, yapım şirketi Spyglass Media tarafından Salı günü Çığlık 7 kadrosundan kovulmuştu. Spyglass Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Soykırım, etnik temizlik, Holokost çarpıtması ya da nefret söylemi çizgisini alenen aşan herhangi bir şeye yanlış atıflar da dahil olmak üzere, antisemitizme ya da herhangi bir şekilde nefretin kışkırtılmasına karşı sıfır toleransımız var" dedi. Çarşamba günü Barrera Instagram hikayelerinde bir açıklama yayımlamış ve şu ifadelere yer vermişti:Her insanın eşit hakkı, saygınlığı ve özgürlüğünü hak ettiğini belirten Barrera, "Artık ölümlerin olmaması, şiddetin sona ermesi ve barış içinde bir arada yaşamak için gece gündüz dua ediyorum. En çok ihtiyacı olanlar için sesimi yükseltmeye, barış ve güvenliği, insan hakları ve özgürlüğü savunmaya devam edeceğim. Sessizlik benim için bir seçenek değil" dedi.Barrera'nın rol arkadaşı Jenna Ortega da Çığlık 7 kadrosunda yer almayacağını açıkladı. Ortega ve Barrera önceki iki Çığlık filminde Tara ve Sam Carpenter kardeşler olarak rol almışlardı.Barrera, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarla ilgili paylaşımları ve eylemleri nedeniyle Hollywood'da yaptırıma uğrayan son kişi oldu.

https://sputniknews.com.tr/20231123/rol-arkadasi-filistin-paylasimi-nedeniyle-ciglik-filminden-kovuldu-ortega-kontratini-sonlandirdi-1077693325.html

hollywood

israil

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jenna ortega, hollywood, çığlık, korku filmi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, korku