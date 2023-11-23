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Rol arkadaşı Filistin paylaşımı nedeniyle 'Çığlık' filminden kovuldu: Ortega, kontratını sonlandırdı
Rol arkadaşı Filistin paylaşımı nedeniyle 'Çığlık' filminden kovuldu: Ortega, kontratını sonlandırdı
Hollywood yıldızı Jenna Ortega, rol arkadaşı Melissa Barrera'nın Filistin paylaşımları sebebiyle 'Çığlık' film serisinden kovulması üzerine, seride yer... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T08:57+0300
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Spyglass'ın yıldız Melissa Barrera'nın Filistin'i destekleyen paylaşımları edeniyle korku filmi 'Çığlık' serisinin son çekimlerinden kovulması üzerine Jenna Ortega da arkadaşına destek olmak amacıyla kontratını sonlandırdığını açıkladı.Eskiyen serinin yeniden canlandırılmasında etkili olan iki başrol oyuncusunu kaybetmesi, serinin geleceğini de sorgulattı.Kaynaklar Ortega'nın ayrılışının Barrera'nın Filistin için onlarca sosyal medya paylaşımının ardından gerçekleşen kovulma olayıyla hiçbir ilgisi olmadığında ısrar etse de Ortega'nın, 40 milyon takipçili sosyal medya hesabının biyografi kısmına da Gazze için yardım kampanyası bağış linki eklediği görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20231123/beklenen-itiraf-geldi-her-seyi-anlatti-dilan-polat-ve-engin-polat-cifti-kara-parayi-nasil-akladi--1077692618.html
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Rol arkadaşı Filistin paylaşımı nedeniyle 'Çığlık' filminden kovuldu: Ortega, kontratını sonlandırdı

08:57 23.11.2023
© AFP 2023 / ANGELA WEISSJenna Ortega
Jenna Ortega - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
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Hollywood yıldızı Jenna Ortega, rol arkadaşı Melissa Barrera'nın Filistin paylaşımları sebebiyle 'Çığlık' film serisinden kovulması üzerine, seride yer almayacağını açıklayarak kontratını sonlandırdı.
Spyglass'ın yıldız Melissa Barrera'nın Filistin'i destekleyen paylaşımları edeniyle korku filmi 'Çığlık' serisinin son çekimlerinden kovulması üzerine Jenna Ortega da arkadaşına destek olmak amacıyla kontratını sonlandırdığını açıkladı.
Eskiyen serinin yeniden canlandırılmasında etkili olan iki başrol oyuncusunu kaybetmesi, serinin geleceğini de sorgulattı.
Kaynaklar Ortega'nın ayrılışının Barrera'nın Filistin için onlarca sosyal medya paylaşımının ardından gerçekleşen kovulma olayıyla hiçbir ilgisi olmadığında ısrar etse de Ortega'nın, 40 milyon takipçili sosyal medya hesabının biyografi kısmına da Gazze için yardım kampanyası bağış linki eklediği görüldü.
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