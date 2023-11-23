https://sputniknews.com.tr/20231123/rol-arkadasi-filistin-paylasimi-nedeniyle-ciglik-filminden-kovuldu-ortega-kontratini-sonlandirdi-1077693325.html

Rol arkadaşı Filistin paylaşımı nedeniyle 'Çığlık' filminden kovuldu: Ortega, kontratını sonlandırdı

Rol arkadaşı Filistin paylaşımı nedeniyle 'Çığlık' filminden kovuldu: Ortega, kontratını sonlandırdı

Hollywood yıldızı Jenna Ortega, rol arkadaşı Melissa Barrera'nın Filistin paylaşımları sebebiyle 'Çığlık' film serisinden kovulması üzerine, seride yer... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T08:57+0300

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jenna ortega

yaşam

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

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film

çığlık

korku

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Spyglass'ın yıldız Melissa Barrera'nın Filistin'i destekleyen paylaşımları edeniyle korku filmi 'Çığlık' serisinin son çekimlerinden kovulması üzerine Jenna Ortega da arkadaşına destek olmak amacıyla kontratını sonlandırdığını açıkladı.Eskiyen serinin yeniden canlandırılmasında etkili olan iki başrol oyuncusunu kaybetmesi, serinin geleceğini de sorgulattı.Kaynaklar Ortega'nın ayrılışının Barrera'nın Filistin için onlarca sosyal medya paylaşımının ardından gerçekleşen kovulma olayıyla hiçbir ilgisi olmadığında ısrar etse de Ortega'nın, 40 milyon takipçili sosyal medya hesabının biyografi kısmına da Gazze için yardım kampanyası bağış linki eklediği görüldü.

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