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https://sputniknews.com.tr/20231123/beklenen-itiraf-geldi-her-seyi-anlatti-dilan-polat-ve-engin-polat-cifti-kara-parayi-nasil-akladi--1077692618.html
Beklenen itiraf geldi, her şeyi anlattı: Dilan Polat ve Engin Polat çifti kara parayı nasıl akladı?
Beklenen itiraf geldi, her şeyi anlattı: Dilan Polat ve Engin Polat çifti kara parayı nasıl akladı?
Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın mali müşavirlerinden Zümrüt Yerebakan'tan beklenen itiraf geldi. Her şeyi tek tek itiraf... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T08:37+0300
2023-11-23T08:37+0300
dilan polat
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Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Dilan Polat ve Engin Polat çifti soruşturması hala gündemdeki yerini koruyor. Dilan Polat ve Engin Polat çifti kara para aklama soruşturmasıyle birlikte tutuklanmıştı. 'Konuşmalar esnasında Engin Polat rahattı'Yeni gelişmeye göre ise Polat çiftinin mali müşaviri beklenen itiraflarda bulundu. MASAK raporunun ortaya çıkmasıyla şirkette bir toplantı yapıldığını söyleyen Yerebakan şu ifadelere yer verdi:Çek kesilerek alınan gayrimenkuller üzerinden para aklandığını ifade eden Yerebakan, "Polatların Ataşehir'deki şirketinden çekler keşide ediliyordu. Bu çek bedellerinden avukat Ahmet Gün kendi komisyonunu aldıktan sonra çeklere konu paralar tekrar Polatlara dönüyor, gayrimenkul üzerinden sisteme girerek aklanıyordu. Soruşturmalar başladıktan sonra Ahmet Gün ve diğer kişilerin verecekleri ifadeleri yazılı olarak hazırladılar. Söylenmesi gerekenleri metinlere geçirdiler" dedi.TRT Haber'in haberine göre, savcılıkta ifadesi alınan Yerebakan, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.Geçen günlerde tutuklu avukat Ahmet Gün itirafçı olarak savcılığa ifade vermişti. Ancak Gün'ün anlattıklarını yeterli bulmayan savcılık tahliye talebini reddetti. Soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat ile aile üyelerinin de bulunduğu 12 şüpheli tutuklu bulunuyor.
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Beklenen itiraf geldi, her şeyi anlattı: Dilan Polat ve Engin Polat çifti kara parayı nasıl akladı?

08:37 23.11.2023
© AA / Bünyamin ÇelikDilan Polat ve Engin Polat
Dilan Polat ve Engin Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
© AA / Bünyamin Çelik
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Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın mali müşavirlerinden Zümrüt Yerebakan'tan beklenen itiraf geldi. Her şeyi tek tek itiraf eden Yerebakan, çiftin kara parayı nasıl akladığını da anlattı.
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Dilan Polat ve Engin Polat çifti soruşturması hala gündemdeki yerini koruyor. Dilan Polat ve Engin Polat çifti kara para aklama soruşturmasıyle birlikte tutuklanmıştı.

'Konuşmalar esnasında Engin Polat rahattı'

Yeni gelişmeye göre ise Polat çiftinin mali müşaviri beklenen itiraflarda bulundu. MASAK raporunun ortaya çıkmasıyla şirkette bir toplantı yapıldığını söyleyen Yerebakan şu ifadelere yer verdi:
"Toplantıda MASAK raporunu bir projektör vasıtasıyla perdeye yansıttılar. Burada rapor sayfa sayfa hızlıca incelendi. Ve sonunda sadece vergi cezası kesileceği konusunda bir karar oluştu. Araçların üzerinde henüz haciz ve tedbir kararı olmamasından dolayı araçların başkalarına devredilmesine ilişkin konuşmalar yapıldı. Bu konuşmalar esnasında Engin Polat rahattı."
Çek kesilerek alınan gayrimenkuller üzerinden para aklandığını ifade eden Yerebakan, "Polatların Ataşehir'deki şirketinden çekler keşide ediliyordu. Bu çek bedellerinden avukat Ahmet Gün kendi komisyonunu aldıktan sonra çeklere konu paralar tekrar Polatlara dönüyor, gayrimenkul üzerinden sisteme girerek aklanıyordu. Soruşturmalar başladıktan sonra Ahmet Gün ve diğer kişilerin verecekleri ifadeleri yazılı olarak hazırladılar. Söylenmesi gerekenleri metinlere geçirdiler" dedi.
TRT Haber'in haberine göre, savcılıkta ifadesi alınan Yerebakan, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
Geçen günlerde tutuklu avukat Ahmet Gün itirafçı olarak savcılığa ifade vermişti. Ancak Gün'ün anlattıklarını yeterli bulmayan savcılık tahliye talebini reddetti. Soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat ile aile üyelerinin de bulunduğu 12 şüpheli tutuklu bulunuyor.
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