https://sputniknews.com.tr/20231123/beklenen-itiraf-geldi-her-seyi-anlatti-dilan-polat-ve-engin-polat-cifti-kara-parayi-nasil-akladi--1077692618.html

Beklenen itiraf geldi, her şeyi anlattı: Dilan Polat ve Engin Polat çifti kara parayı nasıl akladı?

Beklenen itiraf geldi, her şeyi anlattı: Dilan Polat ve Engin Polat çifti kara parayı nasıl akladı?

Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın mali müşavirlerinden Zümrüt Yerebakan'tan beklenen itiraf geldi. Her şeyi tek tek itiraf... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T08:37+0300

2023-11-23T08:37+0300

2023-11-23T08:37+0300

dilan polat

yaşam

engin polat

itiraf

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kara para aklama

kara para

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soruşturma

masak

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Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Dilan Polat ve Engin Polat çifti soruşturması hala gündemdeki yerini koruyor. Dilan Polat ve Engin Polat çifti kara para aklama soruşturmasıyle birlikte tutuklanmıştı. 'Konuşmalar esnasında Engin Polat rahattı'Yeni gelişmeye göre ise Polat çiftinin mali müşaviri beklenen itiraflarda bulundu. MASAK raporunun ortaya çıkmasıyla şirkette bir toplantı yapıldığını söyleyen Yerebakan şu ifadelere yer verdi:Çek kesilerek alınan gayrimenkuller üzerinden para aklandığını ifade eden Yerebakan, "Polatların Ataşehir'deki şirketinden çekler keşide ediliyordu. Bu çek bedellerinden avukat Ahmet Gün kendi komisyonunu aldıktan sonra çeklere konu paralar tekrar Polatlara dönüyor, gayrimenkul üzerinden sisteme girerek aklanıyordu. Soruşturmalar başladıktan sonra Ahmet Gün ve diğer kişilerin verecekleri ifadeleri yazılı olarak hazırladılar. Söylenmesi gerekenleri metinlere geçirdiler" dedi.TRT Haber'in haberine göre, savcılıkta ifadesi alınan Yerebakan, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.Geçen günlerde tutuklu avukat Ahmet Gün itirafçı olarak savcılığa ifade vermişti. Ancak Gün'ün anlattıklarını yeterli bulmayan savcılık tahliye talebini reddetti. Soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat ile aile üyelerinin de bulunduğu 12 şüpheli tutuklu bulunuyor.

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