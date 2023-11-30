https://sputniknews.com.tr/20231130/gazzede-ateskes-sona-erdi-1077936512.html
İsrail ordusu, Gazze'de ‘insani aranın’ uzatıldığını doğruladı
İsrail ordusu, Gazze'de ‘insani aranın’ uzatıldığını doğruladı
İsrail ordusu, arabulucuların tutukluları serbest bırakma sürecini sürdürme çabaları üzerine çatışmalara verilen aranın uzatıldığını duyurdu. 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T07:55+0300
2023-11-30T07:55+0300
2023-11-30T08:37+0300
israil- filistin çatışması
gazze
israil
hamas
katar
arabulucu
insani ara
gazze şeridi
filistin
israil-filistin
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‘İnsani aranın’ uzatılma kararını resmi Telegram kanalında paylaşan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), açıklamasında, “Arabulucuların mahkumları serbest bırakma sürecini sürdürme çabaları ışığında, ve aynı zamanda daha önce üzerinde anlaşmaya varılan şartlara uygun olarak askeri operasyona da ara verilmeye devam edilecektir” ifadelerini kullandı.Ordudan yapılan yazılı açıklamada, ‘insani aranın’ kaç günlüğüne uzatıldığı bilgisine ise yer verilmedi.Öte yandan Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, ‘insani aranın’ yalnızca bir gün uzatılmasına karar verildiği belirtildi.İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar da ‘insani aranın’ uzatıldığını doğrulayan bir açıklama yaptı.Katar Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden Gazze Şeridi'ndeki insani ateşkesin bir gün uzatıldığını teyit etti.Hamas, esir aldığı İsrail askerlerinin tamamını Filistinli tutuklularla takas etmek istiyorFransız haber ajansı Agence France-Press (AFP), Hamas’ın Gazze Şeridi'ndeki dış ilişkiler departmanı başkanı Basem Naim'e dayandırdığı haberinde, Hamas hareketinin elindeki İsrailli esir askerleri Yahudi devleti topraklarında kalan tüm Filistinli mahkumlarla değiştirmeye hazır olduğunu yazdı.Naim, ziyarette bulunduğu Güney Afrika'da düzenlediği basın toplantısında, “Tüm tutuklularımızın karşılığında tüm esir İsrail askerlerini serbest bırakmaya hazırız” dedi.Taraflar arasında daha önce sağlanan mutabakata göre çatışmalara verilen 'insani ara' bu sabah yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) sona eriyordu.
https://sputniknews.com.tr/20231130/abd-disisleri-bakani-blinken-insani-aranin-uzatilmasini-gorusmek-icin-israilde-1077934841.html
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gazze, israil, hamas, katar, arabulucu, insani ara, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, abd
gazze, israil, hamas, katar, arabulucu, insani ara, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, abd
İsrail ordusu, Gazze'de ‘insani aranın’ uzatıldığını doğruladı
07:55 30.11.2023 (güncellendi: 08:37 30.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
İsrail ordusu, arabulucuların tutukluları serbest bırakma sürecini sürdürme çabaları üzerine çatışmalara verilen aranın uzatıldığını duyurdu.
‘İnsani aranın’ uzatılma kararını resmi Telegram kanalında paylaşan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), açıklamasında, “Arabulucuların mahkumları serbest bırakma sürecini sürdürme çabaları ışığında, ve aynı zamanda daha önce üzerinde anlaşmaya varılan şartlara uygun olarak askeri operasyona da ara verilmeye devam edilecektir” ifadelerini kullandı.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, ‘insani aranın’ kaç günlüğüne uzatıldığı bilgisine ise yer verilmedi.
Öte yandan Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, ‘insani aranın’ yalnızca bir gün uzatılmasına karar verildiği belirtildi.
İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar da ‘insani aranın’ uzatıldığını doğrulayan bir açıklama yaptı.
Katar Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden Gazze Şeridi'ndeki insani ateşkesin bir gün uzatıldığını teyit etti.
Hamas, esir aldığı İsrail askerlerinin tamamını Filistinli tutuklularla takas etmek istiyor
Fransız haber ajansı Agence France-Press (AFP), Hamas’ın Gazze Şeridi'ndeki dış ilişkiler departmanı başkanı Basem Naim'e dayandırdığı haberinde, Hamas hareketinin elindeki İsrailli esir askerleri Yahudi devleti topraklarında kalan tüm Filistinli mahkumlarla değiştirmeye hazır olduğunu yazdı.
Naim, ziyarette bulunduğu Güney Afrika'da düzenlediği basın toplantısında, “Tüm tutuklularımızın karşılığında tüm esir İsrail askerlerini serbest bırakmaya hazırız” dedi.
Taraflar arasında daha önce sağlanan mutabakata göre çatışmalara verilen 'insani ara' bu sabah yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) sona eriyordu.