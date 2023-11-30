https://sputniknews.com.tr/20231130/abd-disisleri-bakani-blinken-insani-aranin-uzatilmasini-gorusmek-icin-israilde-1077934841.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken insani aranın uzatılmasını görüşmek için İsrail’de

ABD Dışişleri Bakanı Blinken insani aranın uzatılmasını görüşmek için İsrail’de

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi’ndeki çatışmaların sonlandırılması için varılan “insani aranın” uzatılmasını ve... 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T02:48+0300

2023-11-30T02:48+0300

2023-11-30T02:48+0300

israil- filistin çatışması

abd

abd

antony blinken

ortadoğu

israil

israil-filistin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0e/1077390434_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd35102e363b763719c758a8d0340c7d.jpg

Blinken’ın 7 Ekim’den bu yana yapacağı üçüncü Ortadoğu turunun ilk durağı İsrail oldu.Ziyaret kapsamında Blinken’ın İsrailli yetkililerle Gazze’de varılan “insani ara”, Hamas’ın elindeki esirlerin serbest bırakılması ve Gazze’ye yönelik yardımları görüşmesi bekleniyor.Blinken’ın, İsrail temaslarının ardından Ortadoğu turuna devam etmesi öngörülüyor.İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında 24 Kasım’da Gazze’deki çatışmalara 4 günlük “insani ara” verilmesi kararlaştırılmıştı.Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda yapılan dolaylı görüşmeler sonrası bu esir takası ve “insani ara”, 2 gün daha uzatılmıştı.Türkiye saatiyle bu sabah 08.00'de dolması beklenen “insani aranın” uzatılması için müzakereler sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20231130/israil-genelkurmay-baskani-insani-aranin-ardindan-gazzeye-yonelik-saldiri-planini-onayladi-1077934645.html

abd

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd, antony blinken, ortadoğu, israil, israil-filistin