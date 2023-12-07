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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231207/hamasin-serbest-biraktigi-rehinelerle-netanyahunun-ses-kaydi-sizdi-bizi-bombaladiniz-yaralandik-1078166661.html
Hamas'ın serbest bıraktığı rehinelerle Netanyahu'nun ses kaydı sızdı: Bizi bombaladınız, yaralandık
Hamas'ın serbest bıraktığı rehinelerle Netanyahu'nun ses kaydı sızdı: Bizi bombaladınız, yaralandık
ABD merkezli CNN International Hamas'ın serbest bıraktığı rehinelerle Netanyahu arasındaki görüşmeyi dünyaya duyurdu. Söz konusu kayıtlar İsrail hükümetine... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T11:26+0300
2023-12-07T12:13+0300
israil- filistin çatışması
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israil
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filistin
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Bir haftalık geçici ateşkeste Hamas'ın serbest bırakıtğı rehineler ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu arasındaki görüşmelerin ses kaydı sızdırıldı.'Gazze yolu üzerindeyken helikopter saldırısına uğradık ve yaralandık'Amerikan CNN International tarafından haberleştirilen ses kayıtlarında, çocuklarıyla birlikte serbest bırakılan ancak kocasının hala Hamas'ın elinde olduğunu belirten bir kadının sözleri var. Kadın, "Tünellerdeyken kimsenin bizim için bir şey yapmadığını anladım. Bombardıma nedeniyle dışarı çıktık, Gazze yolu üzerindeyken helikopter saldırısına uğradık ve yaralandık" diyor.Açıklamalarının devamında ateşkes sırasında serbest bırakılan rehineler hakkında konuşan eski rehine, "Kimlerin bırakıldığına dair hiçbir bilginiz yok, hiçbirinizin yok. İstihbarat aldığınızı söylüyorsunuz ama hiçbir şeyi bilmiyorsunuz. İsrail'e dönmemizden üç gün önce kocam Gazze'nin daha farklı yerlerindeki tünellere götürüldü" dedi ve ekledi:'Siyaseti rehinelerin özgürlüğünün önüne koyuyorsunuz'Aynı kadın İsrail ordusunun Gazze'deki tünelleri deniz suyuyla doldurma konusuna değinerek "Kızlarım bana babalarının nerde olduğunu soruyor. Ben de onlara henüz serbest bırakılmadığını söylüyorum. Siz tam tünellerin olduğu yeri bombalıyorsunuz şimdi de buraya su basmaktan mı bahsediyorusnuz? Siyaseti rehinelerin özgürlüğünün önüne koyuyorsunuz" dedi.'Oğluma ne söyleyeceksiniz, sizler onu terk ettiniz'Yerel basından Ynet'e yansıyan haberlerde ise Hamas'a esir düşen genç bir erkeğin annesi "Oğluma ne söyleyeceksin? Bugün onun doğum günüydü, sizler onu terk ettiniz. Hala basın toplantılarında tartışmalar yapıyorsunuz, yeter onları eve getirin" ifadelerini kullandı.Netanyahu'ya tepki: 'Bu utanç verici'Görüşmede Başbakan Netanyahu ve savaş kabinesine yönelik öfke elle tutulur seviyedeydi. Serbest bırakılan rehinelerden biri "Tünellerde olduğumuz süre boyunca iki kez terk edilmiş hissettik" dedi ve savaş kabinesine "Neden esirlerin hayatıyla adeta bir rulet oynuyorsunuz? Onları geri getirin, onların hayatı sizin elinizde buna söz verin" değerlendirmesinde bulundu.Ynet'in haberine göre aynı toplantıda Başbakan Netanyahu ailelere "Çalışmaya devam ediyoruz ancak herkesi nasıl tekrar geri getirebiliriz?" deyince tartışma çıktı, bazı aileler "Bu utanç verici" diyerek tepki gösterdi.
https://sputniknews.com.tr/20231207/bae-gazzede-ateskes-icin-bmgkye-karar-tasarisi-sundu-1078160180.html
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Hamas'ın serbest bıraktığı rehinelerle Netanyahu'nun ses kaydı sızdı: Bizi bombaladınız, yaralandık

11:26 07.12.2023 (güncellendi: 12:13 07.12.2023)
© AFP 2023 / ABIR SULTANİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
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ABD merkezli CNN International Hamas'ın serbest bıraktığı rehinelerle Netanyahu arasındaki görüşmeyi dünyaya duyurdu. Söz konusu kayıtlar İsrail hükümetine yönelik öfkeyi ve Hamas'a karşı olan korkuyu gözler önüne serdi.
Bir haftalık geçici ateşkeste Hamas'ın serbest bırakıtğı rehineler ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu arasındaki görüşmelerin ses kaydı sızdırıldı.

'Gazze yolu üzerindeyken helikopter saldırısına uğradık ve yaralandık'

Amerikan CNN International tarafından haberleştirilen ses kayıtlarında, çocuklarıyla birlikte serbest bırakılan ancak kocasının hala Hamas'ın elinde olduğunu belirten bir kadının sözleri var. Kadın, "Tünellerdeyken kimsenin bizim için bir şey yapmadığını anladım. Bombardıma nedeniyle dışarı çıktık, Gazze yolu üzerindeyken helikopter saldırısına uğradık ve yaralandık" diyor.
Açıklamalarının devamında ateşkes sırasında serbest bırakılan rehineler hakkında konuşan eski rehine, "Kimlerin bırakıldığına dair hiçbir bilginiz yok, hiçbirinizin yok. İstihbarat aldığınızı söylüyorsunuz ama hiçbir şeyi bilmiyorsunuz. İsrail'e dönmemizden üç gün önce kocam Gazze'nin daha farklı yerlerindeki tünellere götürüldü" dedi ve ekledi:
"Erkeklerin güçlü olduğunu mu düşünüyorsunuz? Kocam orada her gün kendini dövüyordu, hangi koşullarda yaşadığını artık Tanrı biliyor."

'Siyaseti rehinelerin özgürlüğünün önüne koyuyorsunuz'

Aynı kadın İsrail ordusunun Gazze'deki tünelleri deniz suyuyla doldurma konusuna değinerek "Kızlarım bana babalarının nerde olduğunu soruyor. Ben de onlara henüz serbest bırakılmadığını söylüyorum. Siz tam tünellerin olduğu yeri bombalıyorsunuz şimdi de buraya su basmaktan mı bahsediyorusnuz? Siyaseti rehinelerin özgürlüğünün önüne koyuyorsunuz" dedi.

'Oğluma ne söyleyeceksiniz, sizler onu terk ettiniz'

Yerel basından Ynet'e yansıyan haberlerde ise Hamas'a esir düşen genç bir erkeğin annesi "Oğluma ne söyleyeceksin? Bugün onun doğum günüydü, sizler onu terk ettiniz. Hala basın toplantılarında tartışmalar yapıyorsunuz, yeter onları eve getirin" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'ya tepki: 'Bu utanç verici'

Görüşmede Başbakan Netanyahu ve savaş kabinesine yönelik öfke elle tutulur seviyedeydi. Serbest bırakılan rehinelerden biri "Tünellerde olduğumuz süre boyunca iki kez terk edilmiş hissettik" dedi ve savaş kabinesine "Neden esirlerin hayatıyla adeta bir rulet oynuyorsunuz? Onları geri getirin, onların hayatı sizin elinizde buna söz verin" değerlendirmesinde bulundu.
Ynet'in haberine göre aynı toplantıda Başbakan Netanyahu ailelere "Çalışmaya devam ediyoruz ancak herkesi nasıl tekrar geri getirebiliriz?" deyince tartışma çıktı, bazı aileler "Bu utanç verici" diyerek tepki gösterdi.
Birleşmiş Milletler toplantı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
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