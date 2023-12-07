https://sputniknews.com.tr/20231207/bae-gazzede-ateskes-icin-bmgkye-karar-tasarisi-sundu-1078160180.html
BAE, Gazze'de ateşkes için BMGK'ye karar tasarısını sundu
BAE, Gazze'de ateşkes için BMGK'ye karar tasarısını sundu
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze Şeridi'nde insani nedenlerle ateşkes yapılmasını hedefleyen karar tasarısını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T09:06+0300
2023-12-07T09:06+0300
2023-12-07T09:06+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
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BAE'nin BM misyonunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "BAE'nin, insani nedenlerden ötürü Gazze'de ateşkes için acil bir karar alınması çağrısında bulunduğu ve BMGK'ye bir karar taslağı sunduğu" belirtildi."Gazze Şeridi'ndeki durum felakettir ve geri dönülemez bir noktaya gidebilir, daha fazla bekleyemeyiz" ifadeleri kullanılan açıklamada, BMGK'nin ateşkes konusunda kararlı bir şekilde hareket etmesi gerektiği kaydedildi.İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durumHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme’ gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattıİsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 84, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 16 bin 248’e yükseldi.İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 265 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 90 Hizbullah mensubu öldü.Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatıİsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün ‘insani ara’ verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.İsrail ordusu, 1 Aralık'ta ‘insani ara’nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.
https://sputniknews.com.tr/20231206/bm-genel-sekreteri-guterres-yetkisini-ilk-kez-kullandi-gazze-icin-mektup-gonderdi-1078155312.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bae, birleşik arap emirlikleri (bae)
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bae, birleşik arap emirlikleri (bae)
BAE, Gazze'de ateşkes için BMGK'ye karar tasarısını sundu
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze Şeridi'nde insani nedenlerle ateşkes yapılmasını hedefleyen karar tasarısını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğunu duyurdu.
BAE'nin BM misyonunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "BAE'nin, insani nedenlerden ötürü Gazze'de ateşkes için acil bir karar alınması çağrısında bulunduğu ve BMGK'ye bir karar taslağı sunduğu" belirtildi.
"Gazze Şeridi'ndeki durum felakettir ve geri dönülemez bir noktaya gidebilir, daha fazla bekleyemeyiz" ifadeleri kullanılan açıklamada, BMGK'nin ateşkes konusunda kararlı bir şekilde hareket etmesi gerektiği kaydedildi.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme’ gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı
İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 84, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.
Gazze’deki
hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 16 bin 248’e yükseldi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 265 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 90 Hizbullah mensubu öldü.
Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün ‘insani ara’ verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.
İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.
İsrail ordusu, 1 Aralık'ta ‘insani ara’nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.