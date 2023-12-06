İsrail Başbakanı Netanyahu: Savaştan sonra Gazze, İsrail'in sorumluluğunda silahsızlandırılmalı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Dünyanın yörüngesi Doğu'ya doğru kaydı'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Deprem hissedilmeden telefonlara nasıl uyarı geldi?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
5 Aralık Dünya Kadınlar Günü
12:05
85 dk
MÜZİĞİN DAHİ ÇOCUĞU
Türklere olan ilgisi nereden geliyordu?
13:31
8 dk
ÖZEL HABER
Telefonlardaki deprem uyarı sistemi nasıl çalışıyor?
13:45
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Afrikalı uzman: Rusya ile Afrika arasında direkt lojistik koridorları açılmalı
18:15
4 dk
SESLİ HABER
Avrupa Komisyonu'nun 'elmas yaptırımı' planlarına Rusya'dan yanıt
18:42
2 dk
SESLİ HABER
Hollanda’da seçimin galibi: ‘Kiev’e silah vermemeliyiz’
18:50
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde mücadele ruhu zayıflıyor’
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Putin: ‘Rusya-Türkiye ilişkileri iyi düzeyde’
19:33
1 dk
SESLİ HABER
İsrail İç İstihbarat Servisi: Tüm dünyadaki Hamas üyelerini yok edeceğiz
19:42
1 dk
SESLİ HABER
NATO'da Ukrayna'ya askeri yardımla ilgili 'Hollanda ve Slovakya rahatsızlığı'
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fico: ‘Kiev'e askeri yardım sunmayacağız’
20:11
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Türkiye’nin sanat güneşi 27 yıl önce bugün doğdu
13:31
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231206/israil-basbakani-netanyahu-savastan-sonra-gazze-israilin-sorumlulugunda-silahsizlandirilmali-1078118591.html
İsrail Başbakanı Netanyahu: Savaştan sonra Gazze, İsrail'in sorumluluğunda silahsızlandırılmalı
İsrail Başbakanı Netanyahu: Savaştan sonra Gazze, İsrail'in sorumluluğunda silahsızlandırılmalı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordunun kara işgalini genişletmeye devam ettiği ve insanlık felaketinin derinleştiği Gazze Şeridi'nin "savaştan sonra... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T01:14+0300
2023-12-06T01:14+0300
türkiye
benyamin netanyahu
israil
israil-filistin
gazze şeridi
gazze
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/02/1078016608_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_618a9f560215431da2a81720ef8814d8.jpg
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, akşam saatlerinde savaş kabinesi oturumunun ardından düzenlenen basın toplantısında, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki işgalinde, bölgenin en büyük ikinci şehri güneydeki Han Yunus ve merkez kuzeydeki Cibaliya'yı kuşattığını söyledi, "ulaşamayacakları yer olmadığını" iddia etti.Gazze Şeridi'nin İsrail'e bir daha tehdit oluşturmayacağını savunan Netanyahu, 'terörü desteklemekle suçladığı Ramallah merkezli Filistin yönetiminin, Gazze'yi yönetemeyeceğini' öne sürdü.'Gözlerimi kapatıp bunu kabul edemem'Netanyahu, "Savaştan sonra Gazze silahsızlandırılacak. Bunu yapabilecek tek güç İsrail ordusu. Hiçbir uluslararası güç bu sorumluluğu üstlenemez. Gözlerimi kapatıp bunu kabul edemem" dedi.İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde taraflar arasında mutabakata varılan çatışmalara insani ara verilmesi ve esir takası boyunca çıkardığı 81 İsrailli esir ile serbest bırakılan 24 yabancıyı da hesaba katan Netanyahu, 110 esiri diplomatik çaba ve "kara işgali sonucu" geri getirdiklerini ileri sürdü.Netanyahu, 365 kilometrekarede yaşayan 2,3 milyon nüfustan 1,9 milyon Filistinlinin zorla yerinden göç ettirildiği Gazze Şeridi'ndeki "halkın çatışmanın olmadığı bölgelere tahliye olmasını" istedi.Saldırının bitmesini isteyen 'dostlara' mesajNetanyahu, İsrail basınında "ABD'nin Tel Aviv'den saldırıları kısa sürede sonlandırmasını talep ettiği" haberleri üzerine, "Dünyada bizden savaşı çabuk bitirmemizi isteyen dostlar, bizim için savaşı bitirmenin yolunun Hamas'a karşı onu yok etmek için ezici bir güç uygulamamız gerektiğini bilmeli" ifadesini kullandı.İbraniceden İngilizce konuşmaya geçen Netanyahu, "Bizim yanımızda durun. İsrail'in yanında durun, medeniyetin yanında durun" sözlerini sarf etti.İsrail ordusunun 7 Ekim'den bugüne 7 günlük insani ara dışında aralıksız saldırılarını sürdürdüğü ve havadan şiddetli bombardımanla 29 Ekim'den bugüne karadan işgalini genişletmeye çalıştığı Gazze Şeridi'nde 7 binden fazla çocuk 4 binden fazla kadın öldürüldü, toplam ölü sayısı 16 bin 248'e ulaştı.Abluka altındaki Gazze Şeridinde, yerlerinden edilmiş 1,9 milyon nüfusun gıda, temiz su, elektrik ve temel insani ihtiyaçlarına ulaşamadığı yönünde Birleşmiş Milletler ve insani kuruluşlar uyarı yapıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231206/netanyahunun-korumalari-dinleme-cihazi-icin-genelkurmay-baskaninin-esyalarini-aramak-istedi-1078118029.html
türkiye
israil
gazze şeridi
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/02/1078016608_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_96be3b7abadb05fd8c99a18e3e82bfab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
benyamin netanyahu, israil, israil-filistin, gazze şeridi, gazze
benyamin netanyahu, israil, israil-filistin, gazze şeridi, gazze

İsrail Başbakanı Netanyahu: Savaştan sonra Gazze, İsrail'in sorumluluğunda silahsızlandırılmalı

01:14 06.12.2023
© AA / Abed Rahim Khatibİsrail ordusu, "insani ara"nın sona ermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor. Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlenen saldırılar sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.
İsrail ordusu, insani aranın sona ermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor. Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlenen saldırılar sonucu bölgeden dumanlar yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2023
© AA / Abed Rahim Khatib
Abone ol
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordunun kara işgalini genişletmeye devam ettiği ve insanlık felaketinin derinleştiği Gazze Şeridi'nin "savaştan sonra uluslararası bir tarafın müdahalesi olmaksızın İsrail'in denetiminde silahsızlandırılması gerektiğini" söyledi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, akşam saatlerinde savaş kabinesi oturumunun ardından düzenlenen basın toplantısında, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki işgalinde, bölgenin en büyük ikinci şehri güneydeki Han Yunus ve merkez kuzeydeki Cibaliya'yı kuşattığını söyledi, "ulaşamayacakları yer olmadığını" iddia etti.
Gazze Şeridi'nin İsrail'e bir daha tehdit oluşturmayacağını savunan Netanyahu, 'terörü desteklemekle suçladığı Ramallah merkezli Filistin yönetiminin, Gazze'yi yönetemeyeceğini' öne sürdü.

'Gözlerimi kapatıp bunu kabul edemem'

Netanyahu, "Savaştan sonra Gazze silahsızlandırılacak. Bunu yapabilecek tek güç İsrail ordusu. Hiçbir uluslararası güç bu sorumluluğu üstlenemez. Gözlerimi kapatıp bunu kabul edemem" dedi.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde taraflar arasında mutabakata varılan çatışmalara insani ara verilmesi ve esir takası boyunca çıkardığı 81 İsrailli esir ile serbest bırakılan 24 yabancıyı da hesaba katan Netanyahu, 110 esiri diplomatik çaba ve "kara işgali sonucu" geri getirdiklerini ileri sürdü.
Netanyahu, 365 kilometrekarede yaşayan 2,3 milyon nüfustan 1,9 milyon Filistinlinin zorla yerinden göç ettirildiği Gazze Şeridi'ndeki "halkın çatışmanın olmadığı bölgelere tahliye olmasını" istedi.

Saldırının bitmesini isteyen 'dostlara' mesaj

Netanyahu, İsrail basınında "ABD'nin Tel Aviv'den saldırıları kısa sürede sonlandırmasını talep ettiği" haberleri üzerine, "Dünyada bizden savaşı çabuk bitirmemizi isteyen dostlar, bizim için savaşı bitirmenin yolunun Hamas'a karşı onu yok etmek için ezici bir güç uygulamamız gerektiğini bilmeli" ifadesini kullandı.
İbraniceden İngilizce konuşmaya geçen Netanyahu, "Bizim yanımızda durun. İsrail'in yanında durun, medeniyetin yanında durun" sözlerini sarf etti.
İsrail ordusunun 7 Ekim'den bugüne 7 günlük insani ara dışında aralıksız saldırılarını sürdürdüğü ve havadan şiddetli bombardımanla 29 Ekim'den bugüne karadan işgalini genişletmeye çalıştığı Gazze Şeridi'nde 7 binden fazla çocuk 4 binden fazla kadın öldürüldü, toplam ölü sayısı 16 bin 248'e ulaştı.
Abluka altındaki Gazze Şeridinde, yerlerinden edilmiş 1,9 milyon nüfusun gıda, temiz su, elektrik ve temel insani ihtiyaçlarına ulaşamadığı yönünde Birleşmiş Milletler ve insani kuruluşlar uyarı yapıyor.
İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2023
TÜRKİYE
'Netanyahu’nun korumaları, 'dinleme cihazı' için Genelkurmay Başkanı'nın eşyalarını aramak istedi'
00:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала