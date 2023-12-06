https://sputniknews.com.tr/20231206/netanyahunun-korumalari-dinleme-cihazi-icin-genelkurmay-baskaninin-esyalarini-aramak-istedi-1078118029.html

'Netanyahu’nun korumaları, 'dinleme cihazı' için Genelkurmay Başkanı'nın eşyalarını aramak istedi'

'Netanyahu’nun korumaları, 'dinleme cihazı' için Genelkurmay Başkanı'nın eşyalarını aramak istedi'

İsrail Başbakanlık Ofisi'ne bağlı güvenlik ekiplerinin, “dinleme cihazı” bulundurma ihtimaline karşı İsrail Genelkurmay Başkanının eşyalarını aramak istediği... 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T00:02+0300

2023-12-06T00:02+0300

2023-12-06T00:02+0300

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kabine

savaş kabinesi

herzi halevi

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İsrail’in Kanal 13 televizyonu, İsrail hükümetine bağlı Savaş Kabinesi’nde “sıra dışı bir olay” yaşandığına ilişkin bir haber yayımladı.Habere göre, tartışmalı olay, 7 Ekim’den sonra Gazze yönelik İsrail saldırılarını görüşmek üzere hükümet bünyesinde kurulan ve Başbakan Benyamin Netanyahu’nun yanı sıra Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile üst düzey İsrailli bakan ve güvenlik yetkililerinden oluşan Savaş Kabinesi’nde yaşandı.Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı karargahındaki İsrail Başbakanlığına bağlı güvenlik görevlileri, salona herhangi bir elektronik cihazın veya kayıt cihazının girmediğinden emin olmak için Genelkurmay Başkanı Halevi’nin üstünü aramak istedi.Haberde, Halevi’nin yaşanan olaya öfkelendiği ve salonda bulunanlara olaydan duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdiği belirtildi.Haberde görüşüne yer verilen Başbakanlık kaynakları, “güvenlik görevlilerine herhangi bir talimat verilmediğini” savunurken, “güvenlik görevlilerinin oturuma katılan kimsenin yanında kayıt cihazı olmadığından emin olmak istediklerini” aktardı.Olayın ortaya çıkmasının ardından yapılan yorumlarda, yaşanan durumun, Başbakan Netanyahu ile devlet bürokrasisi arasındaki fikir ayrılıklarının bir yansıması olduğu vurgulandı.Netanyahu'nun, yargı, ordu ve istihbarat gibi devletin farklı kademelerindeki üst düzey yetkililerle anlaşmazlık yaşadığı zaman zaman İsrail basınına yansıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231205/netanyahu-ile-israilli-esir-yakinlari-arasinda-tartisma-su-anda-herkesi-eve-getirme-imkani-yok-1078116293.html

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