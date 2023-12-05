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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231205/netanyahu-ile-israilli-esir-yakinlari-arasinda-tartisma-su-anda-herkesi-eve-getirme-imkani-yok-1078116293.html
Netanyahu ile İsrailli esir yakınları arasında tartışma: 'Şu anda herkesi eve getirme imkanı yok'
Netanyahu ile İsrailli esir yakınları arasında tartışma: 'Şu anda herkesi eve getirme imkanı yok'
İsrail basını, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun, esir yakınlarıyla yaptığı görüşmede konuşmasını elindeki nottan okurken tepkiyle karşılandığını ve ailelerle... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T23:35+0300
2023-12-05T23:35+0300
israil- filistin çatışması
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İsrail basını, Başbakan Benyamin Netanyahu ile Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınlarının tartıştığını aktardı.Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleriyle görüştü.İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Tel Aviv'de yapılan görüşmeden herhangi bir görüntü paylaşmadı.Öte yandan İsrail basınında çıkan haberlere göre, görüşmede, Netanyahu ile esir yakınları arasında tartışma yaşandığı belirtildi.Basında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun esir yakınlarına, "Şu anda herkesi eve getirme imkanı yok. Eğer bu bir seçenek olsaydı herhangi birinin bunu reddedeceğini gerçekten hayal edebilen var mı?" ifadesini kullandığına yer verildi.Bu sözlere tepki gösteren esir yakınları ile İsrail Başbakanı arasında tartışma yaşandığı belirtildi. Netanyahu'nun görüşmedeki konuşmasını elindeki kağıttan okuduğu ve hiçbir soruya cevap vermediği kaydedildi.Bir esir yakının Netanyahu'ya, "İsrailli esirlerin evlerine dönmesinin Gazze'ye yönelik saldırılardan daha öncelikli olması gerektiği" sözleriyle tepki gösterdiği aktarıldı. Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatıİsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.İsrail ordusu ,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.
https://sputniknews.com.tr/20231205/gazzede-israil-bombalamalarinda-olenlerin-sayisi-16-bin-248-oldu-1078113160.html
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Netanyahu ile İsrailli esir yakınları arasında tartışma: 'Şu anda herkesi eve getirme imkanı yok'

23:35 05.12.2023
© İHA / ABIR SULTANİsrail - esir yakınları
İsrail - esir yakınları - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
© İHA / ABIR SULTAN
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İsrail basını, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun, esir yakınlarıyla yaptığı görüşmede konuşmasını elindeki nottan okurken tepkiyle karşılandığını ve ailelerle tartıştığını yazdı. Netanyahu'nun esir yakınlarına, "Şu anda herkesi eve getirme imkanı yok" dediği belirtildi.
İsrail basını, Başbakan Benyamin Netanyahu ile Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınlarının tartıştığını aktardı.
Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleriyle görüştü.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Tel Aviv'de yapılan görüşmeden herhangi bir görüntü paylaşmadı.
Öte yandan İsrail basınında çıkan haberlere göre, görüşmede, Netanyahu ile esir yakınları arasında tartışma yaşandığı belirtildi.
Basında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun esir yakınlarına, "Şu anda herkesi eve getirme imkanı yok. Eğer bu bir seçenek olsaydı herhangi birinin bunu reddedeceğini gerçekten hayal edebilen var mı?" ifadesini kullandığına yer verildi.
Bu sözlere tepki gösteren esir yakınları ile İsrail Başbakanı arasında tartışma yaşandığı belirtildi. Netanyahu'nun görüşmedeki konuşmasını elindeki kağıttan okuduğu ve hiçbir soruya cevap vermediği kaydedildi.
Bir esir yakının Netanyahu'ya, "İsrailli esirlerin evlerine dönmesinin Gazze'ye yönelik saldırılardan daha öncelikli olması gerektiği" sözleriyle tepki gösterdiği aktarıldı.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.
İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.
İsrail ordusu ,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar devam ediyor. Deir Al Balah kentine düzenlenen saldırıları sonucu bölgedeki çok sayıda bina yıkıldı ve ağır hasar gördü. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, çıkan yangını söndürüp arama kurtarma çalışması yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
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