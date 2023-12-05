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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231205/gazzede-israil-bombalamalarinda-olenlerin-sayisi-16-bin-248-oldu-1078113160.html
Gazze’de İsrail bombalamalarında ölenlerin sayısı 16 bin 248 oldu
Gazze’de İsrail bombalamalarında ölenlerin sayısı 16 bin 248 oldu
Gazze Şeridi’nde, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 16 bin 248’e çıktığı, 43 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtildi. 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T21:08+0300
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Gazze Şeridi idaresinin enformasyon merkezinin açıklamasında, “Hastanelere getirilen ölü sayısı 16 bin 248’e çıktı. Enkazlar altında bulunduğu tahmin edilen kayıp sayısı 7 bin 600’ü buldu. Yaralananların sayısı da 43 bin 616’ya ulaştı” ifadesine yer verildi.Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme’ gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlatmıştı. İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün ‘insani ara’ verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı. Varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakılmıştı. İsrail ordusu, 1 Aralık’ta ‘insani ara’nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231205/gazzeden-68-turk-vatandasi-ve-yakinlari-misira-gecti-1078106722.html
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Gazze’de İsrail bombalamalarında ölenlerin sayısı 16 bin 248 oldu

21:08 05.12.2023
© AA / Ashraf Amraİsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar devam ediyor. Deir Al Balah kentine düzenlenen saldırıları sonucu bölgedeki çok sayıda bina yıkıldı ve ağır hasar gördü. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, çıkan yangını söndürüp arama kurtarma çalışması yaptı.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar devam ediyor. Deir Al Balah kentine düzenlenen saldırıları sonucu bölgedeki çok sayıda bina yıkıldı ve ağır hasar gördü. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, çıkan yangını söndürüp arama kurtarma çalışması yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
© AA / Ashraf Amra
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Gazze Şeridi’nde, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 16 bin 248’e çıktığı, 43 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Gazze Şeridi idaresinin enformasyon merkezinin açıklamasında, “Hastanelere getirilen ölü sayısı 16 bin 248’e çıktı. Enkazlar altında bulunduğu tahmin edilen kayıp sayısı 7 bin 600’ü buldu. Yaralananların sayısı da 43 bin 616’ya ulaştı” ifadesine yer verildi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme’ gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlatmıştı. İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün ‘insani ara’ verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı. Varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakılmıştı. İsrail ordusu, 1 Aralık’ta ‘insani ara’nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başlamıştı.
Gazze'den tahliye edilen 130 türk vatandaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
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