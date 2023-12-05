https://sputniknews.com.tr/20231205/gazzede-israil-bombalamalarinda-olenlerin-sayisi-16-bin-248-oldu-1078113160.html

Gazze’de İsrail bombalamalarında ölenlerin sayısı 16 bin 248 oldu

Gazze’de İsrail bombalamalarında ölenlerin sayısı 16 bin 248 oldu

Gazze Şeridi’nde, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 16 bin 248’e çıktığı, 43 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtildi. 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T21:08+0300

2023-12-05T21:08+0300

2023-12-05T21:08+0300

israil- filistin çatışması

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

hastane

israil

hamas

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Gazze Şeridi idaresinin enformasyon merkezinin açıklamasında, “Hastanelere getirilen ölü sayısı 16 bin 248’e çıktı. Enkazlar altında bulunduğu tahmin edilen kayıp sayısı 7 bin 600’ü buldu. Yaralananların sayısı da 43 bin 616’ya ulaştı” ifadesine yer verildi.Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme’ gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlatmıştı. İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün ‘insani ara’ verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı. Varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakılmıştı. İsrail ordusu, 1 Aralık’ta ‘insani ara’nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231205/gazzeden-68-turk-vatandasi-ve-yakinlari-misira-gecti-1078106722.html

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