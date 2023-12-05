https://sputniknews.com.tr/20231205/gazzeden-68-turk-vatandasi-ve-yakinlari-misira-gecti-1078106722.html
Gazze'den 68 Türk vatandaşı ve yakınları Mısır'a geçti
Gazze'den 68 Türk vatandaşı ve yakınları Mısır'a geçti
Gazze'den 68 Türk vatandaşı ve yakınlarının dün gece Mısır'a geçtiği bildirildi. 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T19:09+0300
2023-12-05T19:09+0300
2023-12-05T19:09+0300
israil- filistin çatışması
gazze
gazze şeridi
türk
mısır
mısır
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AA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, 68 Türk vatandaşı ve yakınları dün gece Gazze'den Mısır'a geçti.Bu kişilerin bugün Türkiye'ye gelmeleri öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231205/dso-gazze-seridindeki-saglik-tesislerine-200den-fazla-saldiri-kaydetti-1078084289.html
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gazze, gazze şeridi, türk, mısır, mısır
gazze, gazze şeridi, türk, mısır, mısır
Gazze'den 68 Türk vatandaşı ve yakınları Mısır'a geçti
Gazze'den 68 Türk vatandaşı ve yakınlarının dün gece Mısır'a geçtiği bildirildi.
AA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, 68 Türk vatandaşı ve yakınları dün gece Gazze'den Mısır'a geçti.
Bu kişilerin bugün Türkiye'ye gelmeleri öngörülüyor.