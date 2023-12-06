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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231206/bm-genel-sekreteri-guterres-yetkisini-ilk-kez-kullandi-gazze-icin-mektup-gonderdi-1078155312.html
BM Genel Sekreteri Guterres yetkisini ilk kez kullandı: Gazze için mektup gönderdi
BM Genel Sekreteri Guterres yetkisini ilk kez kullandı: Gazze için mektup gönderdi
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, görev süresi boyunca BM Şartı’na bağlı yetkisini ilk kez kullanarak Gazze’deki insani felaketin önlenmesi için Güvenlik... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T22:21+0300
2023-12-06T22:26+0300
antonio guterres
guterres
gazze şeridi
mektup
bm güvenlik konseyi
israil- filistin çatışması
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephaen Dujarric, günlük basın toplantısında, Guterres'in Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektubu paylaştı.Mektupta Genel Sekreter Guterres, BM Şartı’ndaki 99. maddeye atıfta bulunarak '8 haftadan fazladır süren İsrail-Hamas düşmanlığının korkunç insani acılara' neden olduğunu belirtti.Guterres, İsrail’in askeri operasyonları nedeniyle Gazze’deki sivillerin büyük tehlike altında olduğunu, sivilleri koruyacak güvenli hiçbir yer bulunmadığını, aynı zamanda sağlık sisteminin de çöktüğünü vurguladı.Gazze’deki mevcut durumun kayda değer şekilde insani operasyonların yapılmasını imkansız kıldığının altını çizen Guterres, Gazze’nin İsrail savunma güçlerinin sürekli bombardımanı altında olduğunu aktardı.Guterres, Gazze halkının hayatta kalmak için sığınacak yeri olmadığını, zaruri gereksinimlerini karşılayamadığını, bölgeye sınırlı insani yardımların imkansız hale geldiğini ve bu nedenle kamu düzeninin çok yakında tamamen çökmesini beklediğini vurgulayarak, "Salgın hastalıklar ve komşu ülkelere kitlesel göçler için baskının artması ile durum daha da kötüleşebilir" değerlendirmesinde bulundu.'Talebimi tekrarlıyorum, bu çok acil'Guterres, uluslararası toplumun Gazze'de şiddetin daha da artmasını önlemek ve krizin sonlanması için etkisini kullanma sorumluluğu olduğuna işaret ederek, “Güvenlik Konseyi üyelerini insani felaketin önlenmesi için baskı yapmaya çağırıyorum ve insani ateşkesin ilan edilmesi talebimi tekrarlıyorum. Bu çok acil" ifadelerini paylaştı.Sözcü Dujarric de basın toplantısında, Guterres'in mektubunun BM Şartı içinde kendisine verilen yetki bağlamında çok önemli bir hamle olduğunu belirterek, “Dış dünyadan algının biraz farklı olabileceğini anlıyoruz ama bu Genel Sekreter adına çok güçlü bir hamle. Güvenlik Konseyi üyelerinin ve uluslararası toplumun da insani bir ateşkesi uygulamaya koymak için harekete geçeceğini umuyoruz" diye konuştu.Birleşmiş Milletler Şartı'nın 99. maddesi, BM Genel Sekreteri'ne, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını tehdit ettiğini düşündüğü herhangi bir konuyu Güvenlik Konseyi üyelerinin dikkatine getirme yetkisi veriyor.DSÖ'den Guterres'e destekDünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i desteklediğini bildirdi.​​​​​​​Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan, Guterres'in BM Şartı'ndaki 99. maddesine atıfta bulunarak BMGK'ya gönderdiği mektuba ilişkin paylaşımda bulundu."Genel Sekreter Guterres'in Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği, 99. maddeyi hatırlatan ve ateşkes çağrısı yapan mektubunu destekliyorum" ifadelerini kullanan Ghebreyesus, Gazze'nin sağlık sisteminin tamamen çökmek üzere olduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231206/netanyahu-hamasin-gazze-lideri-sinvarin-evi-kusatildi-1078154620.html
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birleşmiş milletler şartının 99. maddesi nedir, guterres yetkisini ilk kez kullandı, bm genel sekreteri guterres mektup,
birleşmiş milletler şartının 99. maddesi nedir, guterres yetkisini ilk kez kullandı, bm genel sekreteri guterres mektup,

BM Genel Sekreteri Guterres yetkisini ilk kez kullandı: Gazze için mektup gönderdi

22:21 06.12.2023 (güncellendi: 22:26 06.12.2023)
© AP Photo / Richard DrewAntonio Guterres
Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Richard Drew
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, görev süresi boyunca BM Şartı’na bağlı yetkisini ilk kez kullanarak Gazze’deki insani felaketin önlenmesi için Güvenlik Konseyi’ne mektup gönderdi. Guterres'e DSÖ Genel Sekreteri'nden destek geldi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephaen Dujarric, günlük basın toplantısında, Guterres'in Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektubu paylaştı.
Mektupta Genel Sekreter Guterres, BM Şartı’ndaki 99. maddeye atıfta bulunarak '8 haftadan fazladır süren İsrail-Hamas düşmanlığının korkunç insani acılara' neden olduğunu belirtti.
Guterres, İsrail’in askeri operasyonları nedeniyle Gazze’deki sivillerin büyük tehlike altında olduğunu, sivilleri koruyacak güvenli hiçbir yer bulunmadığını, aynı zamanda sağlık sisteminin de çöktüğünü vurguladı.
Gazze’deki mevcut durumun kayda değer şekilde insani operasyonların yapılmasını imkansız kıldığının altını çizen Guterres, Gazze’nin İsrail savunma güçlerinin sürekli bombardımanı altında olduğunu aktardı.
Guterres, Gazze halkının hayatta kalmak için sığınacak yeri olmadığını, zaruri gereksinimlerini karşılayamadığını, bölgeye sınırlı insani yardımların imkansız hale geldiğini ve bu nedenle kamu düzeninin çok yakında tamamen çökmesini beklediğini vurgulayarak, "Salgın hastalıklar ve komşu ülkelere kitlesel göçler için baskının artması ile durum daha da kötüleşebilir" değerlendirmesinde bulundu.

'Talebimi tekrarlıyorum, bu çok acil'

Guterres, uluslararası toplumun Gazze'de şiddetin daha da artmasını önlemek ve krizin sonlanması için etkisini kullanma sorumluluğu olduğuna işaret ederek, “Güvenlik Konseyi üyelerini insani felaketin önlenmesi için baskı yapmaya çağırıyorum ve insani ateşkesin ilan edilmesi talebimi tekrarlıyorum. Bu çok acil" ifadelerini paylaştı.
Sözcü Dujarric de basın toplantısında, Guterres'in mektubunun BM Şartı içinde kendisine verilen yetki bağlamında çok önemli bir hamle olduğunu belirterek, “Dış dünyadan algının biraz farklı olabileceğini anlıyoruz ama bu Genel Sekreter adına çok güçlü bir hamle. Güvenlik Konseyi üyelerinin ve uluslararası toplumun da insani bir ateşkesi uygulamaya koymak için harekete geçeceğini umuyoruz" diye konuştu.
Birleşmiş Milletler Şartı'nın 99. maddesi, BM Genel Sekreteri'ne, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını tehdit ettiğini düşündüğü herhangi bir konuyu Güvenlik Konseyi üyelerinin dikkatine getirme yetkisi veriyor.

DSÖ'den Guterres'e destek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i desteklediğini bildirdi.
​​​​​​​Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan, Guterres'in BM Şartı'ndaki 99. maddesine atıfta bulunarak BMGK'ya gönderdiği mektuba ilişkin paylaşımda bulundu.
"Genel Sekreter Guterres'in Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği, 99. maddeyi hatırlatan ve ateşkes çağrısı yapan mektubunu destekliyorum" ifadelerini kullanan Ghebreyesus, Gazze'nin sağlık sisteminin tamamen çökmek üzere olduğunu belirtti.
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